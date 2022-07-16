عربي
ولي العهد السعودي: ندعو إيران باعتبارها جارة إلى التعاون مع دول المنطقة والالتزام بالشرعية الدولية
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الجبير-يكشف-ما-دار-بين-بايدن-وابن-سلمان-حول-اغتيال-خاشقجي-1065133859.html
الجبير يكشف ما دار بين بايدن وابن سلمان حول اغتيال خاشقجي
الجبير يكشف ما دار بين بايدن وابن سلمان حول اغتيال خاشقجي
كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ما دار بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الإعلامي... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T11:12+0000
2022-07-16T11:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065114164_0:0:1687:949_1920x0_80_0_0_cf2d1c9d57394d9646d903b391248103.jpg
وقال الجبير، في مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأمريكية، إنه "في بداية الاستقبال أثار بايدن قضية خاشقجي وذكر أنها مشكلة"، مضيفا أن بايدن في نفس الوقت "أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها".وحسب الحبير، أوضح ابن سلمان أن "هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة".وردا على سؤال عما إذا كان بايدن قبل تفسير السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي"، قال الوزير السعودي، "أعتقد ذلك"، مكررا أن "السعودية حققت في الجريمة وحاسبت المسؤولين عنها".وردا على سؤال عن طلب خطيبة خاشقجي السابقة من بايدن للاستفسار من ولي العهد بشأن مكان الجثة، قال الجبير إنه "لم ير سؤال خطيبة خاشقجي، وأن لا علم لديه أن الجانب السعودي يعرف مكانها"، مذكرا بأن السلطات السعودية أجرت التحقيق في القضية ونشرت نتائجه.وكانت وسائل إعلام سعودية، قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدثا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن"الرئيس الأمريكي بايدن تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع".وذكرت نقلا عن المصدر ذاته، أن ولي العهد أكد أن ما حدث "أمر مؤسف" واتخذنا جميع الإجراءات القانونية. مضيفا أن المملكة وضعت إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.وشدد المصدر على أن ولي العهد السعودي ذكر أن مثل هذه الحادثة (مقتل خاشقجي) تحدث في أي مكان من العالم، مؤكدا أن ولي العهد ذكر أن واشنطن قامت بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبو غريب.وأشار المصدر إلى ولي العهد السعودي قال إن المطلوب أن تتعامل الدول مع هذه الأخطاء، موضحا أن ولي العهد أكد أن كل الدول لديها قيم تتفق عليها وأخرى تختلف حولها. مشددا على أن محاولة فرض القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، حسب قوله.وكان بايدن دعا قبل وخلال حملته الانتخابية، إلى معاملة السعودية كبلد "منبوذ"، بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، عام 2018.غير أن الرئيس الأمريكي يحاول إعادة العلاقات مع الشريك الاستراتيجي، بعدما دفعته أزمة الوقود في بلاده، إلى خفض نبرته من أجل النفط؛ الأمر الذي يأتي في ظل علاقات حرجة، وإيديولوجية سياسية عقدت من علاقة دول الخليج بواشنطن.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/لقاء-بايدن-وابن-سلمان-وتأكيد-البيت-الأبيض-لما-كان-ينفيه-سابقا-1065125311.html
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-بعد-زيارته-للسعودية-لست-نادما-على-وصف-المملكة-بـالمنبوذة-وما-حدث-مع-خاشقجي-كان-فظيعا-1065118147.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065114164_0:0:1687:1265_1920x0_80_0_0_cbc24789e9fa0149d47ba36953e22aa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم

الجبير يكشف ما دار بين بايدن وابن سلمان حول اغتيال خاشقجي

11:12 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ما دار بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الجبير، في مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأمريكية، إنه "في بداية الاستقبال أثار بايدن قضية خاشقجي وذكر أنها مشكلة"، مضيفا أن بايدن في نفس الوقت "أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها".
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة الجمعة 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
لقاء بايدن وابن سلمان وتأكيد البيت الأبيض لما كان ينفيه سابقا
07:37 GMT
وحسب الحبير، أوضح ابن سلمان أن "هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة".
وردا على سؤال عما إذا كان بايدن قبل تفسير السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي"، قال الوزير السعودي، "أعتقد ذلك"، مكررا أن "السعودية حققت في الجريمة وحاسبت المسؤولين عنها".
وردا على سؤال عن طلب خطيبة خاشقجي السابقة من بايدن للاستفسار من ولي العهد بشأن مكان الجثة، قال الجبير إنه "لم ير سؤال خطيبة خاشقجي، وأن لا علم لديه أن الجانب السعودي يعرف مكانها"، مذكرا بأن السلطات السعودية أجرت التحقيق في القضية ونشرت نتائجه.
وكانت وسائل إعلام سعودية، قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدثا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن"الرئيس الأمريكي بايدن تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع".
وذكرت نقلا عن المصدر ذاته، أن ولي العهد أكد أن ما حدث "أمر مؤسف" واتخذنا جميع الإجراءات القانونية. مضيفا أن المملكة وضعت إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
بايدن بعد زيارته للسعودية: لست نادما على وصف المملكة بـ"المنبوذة" وما حدث مع خاشقجي كان فظيعا
أمس, 20:25 GMT
وشدد المصدر على أن ولي العهد السعودي ذكر أن مثل هذه الحادثة (مقتل خاشقجي) تحدث في أي مكان من العالم، مؤكدا أن ولي العهد ذكر أن واشنطن قامت بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبو غريب.
وأشار المصدر إلى ولي العهد السعودي قال إن المطلوب أن تتعامل الدول مع هذه الأخطاء، موضحا أن ولي العهد أكد أن كل الدول لديها قيم تتفق عليها وأخرى تختلف حولها. مشددا على أن محاولة فرض القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، حسب قوله.
وكان بايدن دعا قبل وخلال حملته الانتخابية، إلى معاملة السعودية كبلد "منبوذ"، بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، عام 2018.
غير أن الرئيس الأمريكي يحاول إعادة العلاقات مع الشريك الاستراتيجي، بعدما دفعته أزمة الوقود في بلاده، إلى خفض نبرته من أجل النفط؛ الأمر الذي يأتي في ظل علاقات حرجة، وإيديولوجية سياسية عقدت من علاقة دول الخليج بواشنطن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала