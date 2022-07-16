https://arabic.sputniknews.com/20220716/الجيش-الأمريكي-يجدد-اختراق-الحدود-السورية-العراقية-بـ-20-شاحنة-أسلحة-1065150697.html
الجيش الأمريكي يجدد اختراق الحدود السورية العراقية بـ 20 شاحنة أسلحة
الجيش الأمريكي يجدد اختراق الحدود السورية العراقية بـ 20 شاحنة أسلحة
أدخل الجيش الأمريكي قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى قاعدته غير الشرعية جنوبي محافظة الحسكة السورية لتدعيمها، عبر الحدود مع العراق. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:55+0000
2022-07-16T15:55+0000
2022-07-16T15:55+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة، إن قافلة أسلحة ومعدات لوجستية تابعة لقوات ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي، مكونة من 20 شاحنة وناقلة، دخلت اليوم السبت 16 تموز/يوليو، إلى القاعدة اللاشرعية التي تتخذها في "مديرية حقول نفط الجبسة" بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.ولفتت المصادر أن القافلة ضمت 20 ناقلة محملة بالاأسلحة وشاحنات كبيرة، نوع "لودر" تحمل مواد لوجستيك وعربات عسكرية من نوع "همر".ويواصل الجيش الأمريكي على اختراق الحدود السورية العراقية وإدخال القوافل العسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي القريب من بلدة اليعربية بريف محافظة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220711/سبوتنيك-تكشف-أسرار-الخطة-الأمريكية-شمالي-سوريا-وأسباب-رفض-القبائل-التصدي-للجيش-التركي-1064966179.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي يجدد اختراق الحدود السورية العراقية بـ 20 شاحنة أسلحة
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أدخل الجيش الأمريكي قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى قاعدته غير الشرعية جنوبي محافظة الحسكة السورية لتدعيمها، عبر الحدود مع العراق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة، إن قافلة أسلحة ومعدات لوجستية
تابعة لقوات ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي، مكونة من 20 شاحنة وناقلة، دخلت اليوم السبت 16 تموز/يوليو، إلى القاعدة اللاشرعية التي تتخذها في "مديرية حقول نفط الجبسة" بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.
ولفتت المصادر أن القافلة ضمت 20 ناقلة محملة بالاأسلحة وشاحنات كبيرة، نوع "لودر" تحمل مواد لوجستيك وعربات عسكرية من نوع "همر".
ويواصل الجيش الأمريكي
على اختراق الحدود السورية العراقية وإدخال القوافل العسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي القريب من بلدة اليعربية بريف محافظة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا