https://arabic.sputniknews.com/20220716/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-8-من-جنوده-بنيران-أنصار-الله-1065153541.html

الجيش اليمني يعلن مقتل 8 من جنوده بنيران "أنصار الله"

الجيش اليمني يعلن مقتل 8 من جنوده بنيران "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني، مقتل 8 من جنوده خلال يومين بنيران جماعة "أنصار الله"، وذلك في أكبر حصيلة قتلى منذ إعلان الأمم المتحدة دخول الهدنة حيز التنفيذ. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T16:51+0000

2022-07-16T16:51+0000

2022-07-16T16:51+0000

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جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، نشره على موقعه الرسمي.وقال البيان: "ارتكبت مليشيا الحوثي ("أنصار الله") الانقلابية المدعومة من إيران، 188 خرقاً للهدنة الأممية يومي الخميس والجمعة (14- 15 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب".وأضاف أن من ضمن الخروقات محاولتي تسلل مسلحة نفذتها عناصر "أنصار الله" باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز و"أفشلتها قوات الجيش بكل كفاءة".وبحسب المصدر ذاته، تنوعت بقية الخروقات بين "إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة".ونتج عن ذلك مقتل 8 من عناصر الجيش اليمني الحكومي وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرقة، وفق بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.وهذه هي أعلى حصيلة قتلى في اليمن خلال يومين منذ الإعلان عن الهدنة الإنسانية في 2 أبريل/نيسان الماضي، والتي جرى تمديدها لمدة شهرين مطلع يونيو/ حزيران.واتهم البيان "أنصار الله"، باستغلال الهدنة والقيام "بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-يمني-لـسبوتنيك-هناك-مؤشرات-سلبية-من-أنصار-الله-لا-تشجع-على-الاستمرار-في-الهدنة-1063374273.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله