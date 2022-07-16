https://arabic.sputniknews.com/20220716/الحوثي-يرد-على-تصريحات-بايدن-حول-الهدنة-في-اليمن-قرارنا-بأيدينا-وأنتم-تعلمون-ذلك-1065139640.html

الحوثي يرد على تصريحات بايدن حول الهدنة في اليمن: قرارنا بأيدينا وأنتم تعلمون ذلك

الحوثي يرد على تصريحات بايدن حول الهدنة في اليمن: قرارنا بأيدينا وأنتم تعلمون ذلك

علق عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة أنصار الله اليمنية، محمد علي الحوثي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول "الهدنة وتمديدها في اليمن". 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T12:52+0000

2022-07-16T12:52+0000

2022-07-16T12:52+0000

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وقال الحوثي، عبر في حسابه على تويتر، إن "صنعاء ‏لن تقبل باستمرار إجرام العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه"،مضيفا : أن "على الأعداء الذين يعقدون قمة في السعودية، إيقاف العدوان والحصار والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني من قبلهم".وتابع:: "غير إنهاء العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه على اليمن، قرروا ما شئتم، فقرارنا بأيدينا و انتم تعلمون ذلك".وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد أعلن من السعودية عن اتفاقه مع المسؤولين السعوديين بشأن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار في اليمن.وفي الثاني من يونيو/ تموز الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/ آب القادم.وتضمنت الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمنكما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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