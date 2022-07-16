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الخارجية الإيرانية: المساعدات الإنسانية للشعب السوري تخصص دون تمييز
الخارجية الإيرانية: المساعدات الإنسانية للشعب السوري تخصص دون تمييز
قال علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، إنه لا بد من تخصيص المساعدات الإنسانية للشعب السوري في جميع أنحاء سوريا دون تمييز. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T20:54+0000
2022-07-16T20:54+0000
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن أصغر خاجي ناقش مع غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا، وتحديدا لجنة الدستور.وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن تكون الأرضية مهيأة عند تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا بطريقة عادلة ومتوازنة وأكثر شفافية، دون تمييز وشروط سياسية مسبقة للشعب في الأراضي السورية، مع تنفيذ الأحكام المتعلقة بإعادة إعمار البنية التحتية للحياة اليومية للشعب السوري بشكل كامل.وأكد غير بيدرسون وأصغر خاجي على أهمية استمرار العملية السياسية وذكرا أن عمل اللجنة الدستورية سیستمر حتى تحقيق الأهداف المرجوة.وكان المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، قد صرح في وقت سابق اليوم السبت، بأن الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي تقودها سوريا والمقرر عقدها يومي 25 و29 يوليو/ تموز في جنيف لن تعقد.وكان بيدرسون قد أعلن في بداية يونيو/ حزيران الماضي أن الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في الفترة من 25 إلى 29 يوليو في جنيف.جدير بالذكر، أن أعمال الدورة الثامنة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية بدأت يوم 28 مايو/أيار وانتهت في 3 يونيو، وعقدت أيضا في جنيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/دمشق-وطهران-تبحثان-استخدام-التقنيات-الحديثة-في-إعادة-إعمار-سوريا-1065004816.html
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أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران

الخارجية الإيرانية: المساعدات الإنسانية للشعب السوري تخصص دون تمييز

20:54 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaمساعدات إغاثية عاجلة في الحسكة، سوريا 31 أغسطس 2021
مساعدات إغاثية عاجلة في الحسكة، سوريا 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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قال علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، إنه لا بد من تخصيص المساعدات الإنسانية للشعب السوري في جميع أنحاء سوريا دون تمييز.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن أصغر خاجي ناقش مع غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا، وتحديدا لجنة الدستور.
السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
دمشق وطهران تبحثان استخدام التقنيات الحديثة في إعادة إعمار سوريا
12 يوليو, 20:45 GMT
وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن تكون الأرضية مهيأة عند تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا بطريقة عادلة ومتوازنة وأكثر شفافية، دون تمييز وشروط سياسية مسبقة للشعب في الأراضي السورية، مع تنفيذ الأحكام المتعلقة بإعادة إعمار البنية التحتية للحياة اليومية للشعب السوري بشكل كامل.
وأكد غير بيدرسون وأصغر خاجي على أهمية استمرار العملية السياسية وذكرا أن عمل اللجنة الدستورية سیستمر حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
وكان المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، قد صرح في وقت سابق اليوم السبت، بأن الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي تقودها سوريا والمقرر عقدها يومي 25 و29 يوليو/ تموز في جنيف لن تعقد.
وقال بيدرسون في بيان له: "يأسف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لأن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو/ تموز 2022 لم يعد ممكناً. تم إرسال رسائل إلى أعضاء الهيئة الصغيرة لإبلاغهم بذلك".
وكان بيدرسون قد أعلن في بداية يونيو/ حزيران الماضي أن الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في الفترة من 25 إلى 29 يوليو في جنيف.
جدير بالذكر، أن أعمال الدورة الثامنة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية بدأت يوم 28 مايو/أيار وانتهت في 3 يونيو، وعقدت أيضا في جنيف.
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