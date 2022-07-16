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https://arabic.sputniknews.com/20220716/الخارجية-الإيرانية-تدين-الاتهامات-التي-نشرت-ضد-طهران-خلال-زيارة-بايدن-للمنطقة-1065165498.html
الخارجية الإيرانية تدين الاتهامات التي نشرت ضد طهران خلال زيارة بايدن للمنطقة
الخارجية الإيرانية تدين الاتهامات التي نشرت ضد طهران خلال زيارة بايدن للمنطقة
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، ليل السبت/ الأحد، الاتهامات التي نشرت ضد طهران خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة وتصريحاته في قمة جدة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T22:07+0000
2022-07-16T22:07+0000
أخبار إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني في بيان، "تتماشى هذه المزاعم الكاذبة مع سياسة واشنطن الخاصة بإثارة الفتنة وخلق التوترات في المنطقة".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، السبت، خلال اجتماعه بالزعماء العرب في "قمة جدة"، إن الولايات المتحدة لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران.وأضاف أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".وتابع "نعمل بالتعاون معكم للتصدي لما تمثله إيران من تهديد للمنطقة، ونواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني". مؤكدا أن واشنطن حريصة على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.وأردف "سنعزز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-من-قمة-جدة-أمريكا-لن-تبتعد-عن-المنطقة-وتترك-فراغا-للصين-وروسيا-وإيران-1065134621.html
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أخبار إيران

الخارجية الإيرانية تدين الاتهامات التي نشرت ضد طهران خلال زيارة بايدن للمنطقة

22:07 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، ليل السبت/ الأحد، الاتهامات التي نشرت ضد طهران خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة وتصريحاته في قمة جدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني في بيان، "تتماشى هذه المزاعم الكاذبة مع سياسة واشنطن الخاصة بإثارة الفتنة وخلق التوترات في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن أمريكا لجأت مرة أخرى إلى سياسة إيران-فوبيا الفاشلة، في محاولة لإحداث توتر وأزمة جديدة في المنطقة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، السبت، خلال اجتماعه بالزعماء العرب في "قمة جدة"، إن الولايات المتحدة لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران.
وأضاف أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
بايدن من "قمة جدة": أمريكا لن تبتعد عن المنطقة وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران
11:22 GMT
وتابع "نعمل بالتعاون معكم للتصدي لما تمثله إيران من تهديد للمنطقة، ونواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني". مؤكدا أن واشنطن حريصة على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأردف "سنعزز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية".
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