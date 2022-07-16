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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الدفاع-الروسية-العسكريون-الأوكرانيون-يسعون-لتفجير-جسر-بمقاطعة-زابوروجيه-لاتهام-الجيش-الروسي--1065163175.html
الدفاع الروسية: العسكريون الأوكرانيون يسعون لتفجير جسر بمقاطعة زابوروجيه لاتهام الجيش الروسي
الدفاع الروسية: العسكريون الأوكرانيون يسعون لتفجير جسر بمقاطعة زابوروجيه لاتهام الجيش الروسي
أعلن مدير مركز إدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن المسلحين الأوكرانيين، يخططون لتفجير جسر بمنطقة بولتافكا السكنية،... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T20:35+0000
2022-07-16T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "في منطقة بولتافكا بمقاطعة زابوروجيه، أقدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على تلغيم الجسر الذي يعبر نهر يانتشور، حيث ينوون تفجيره، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية مزعومة على مرافق البنية التحتية للنقل".وجدد ميزنتسيف التأكيد على أن القوات المسلحة الروسية، إلى جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، لا تشن ضربات على أهداف البنية التحتية المدنية، وتتعامل مع السكان المدنيين بإنسانية، وتقدم لهم المساعدة والدعم.وأشار ميزنتسيف، إلى إجلاء نحو 28.4 ألف شخص، بينهم 5.1 ألف طفل من المناطق الخطرة في دونباس إلى روسيا.وأضاف ميزينتسيف أن إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من دونباس إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بلغ 2612747 شخصا، بينهم 412553 طفلا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: العسكريون الأوكرانيون يسعون لتفجير جسر بمقاطعة زابوروجيه لاتهام الجيش الروسي

20:35 GMT 16.07.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلن مدير مركز إدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن المسلحين الأوكرانيين، يخططون لتفجير جسر بمنطقة بولتافكا السكنية، بمقاطعة زابوروجيه، من أجل اتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "في منطقة بولتافكا بمقاطعة زابوروجيه، أقدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على تلغيم الجسر الذي يعبر نهر يانتشور، حيث ينوون تفجيره، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية مزعومة على مرافق البنية التحتية للنقل".

وأوضح ميزنتسيف، أن هذا السيناريو تم إعداده بالفعل في وجود تغطية واسعة من الإعلام الغربي والأوكراني.

وجدد ميزنتسيف التأكيد على أن القوات المسلحة الروسية، إلى جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، لا تشن ضربات على أهداف البنية التحتية المدنية، وتتعامل مع السكان المدنيين بإنسانية، وتقدم لهم المساعدة والدعم.
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وأشار ميزنتسيف، إلى إجلاء نحو 28.4 ألف شخص، بينهم 5.1 ألف طفل من المناطق الخطرة في دونباس إلى روسيا.

وقال: "رغم جميع الصعوبات التي تختلقها سلطات كييف، تم خلال اليوم الماضي، إجلاء 28424 شخصا بينهم 5148 طفلا من المناطق الخطرة في دونباس إلى روسيا دون مشاركة كييف".

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وأضاف ميزينتسيف أن إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من دونباس إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بلغ 2612747 شخصا، بينهم 412553 طفلا.
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