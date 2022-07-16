https://arabic.sputniknews.com/20220716/الدفاع-الروسية-تدمير-مواقع-ووحدات-عسكرية-أوكرانية-وإسقاط-عشرات-الطائرة-المسيرة-1065132288.html
الدفاع الروسية: تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
الدفاع الروسية: تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط عشرات الطائرات المسيرة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:40+0000
2022-07-16T10:40+0000
2022-07-16T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية أن القوات الجوية والفضائية استطاعت تدمير أربعة مواقع قيادة أوكرانية ومخازن ذخيرة بأسلحة عالية الدقة".كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على لواء الثمانين العسكري التابع للجيش الأوكراني في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى لواء الدبابات الثالث في منطقة نوفوبوركوفكا في منطقة خاركوف.وتابعت وزارة الدفاع قائلة: "تم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك الشعبية".كما أعلنت القوات الجوية الروسية إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد بمناطق مثل دولغينكوي وإيزيوم ومالايا كاميشيفاخا في منطقة خاركوف وكاميشاني بمنطقة خيرسون وريشيتيلوفسكي بمنطقة زابوروجيه وألشيفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا.واعترضت القوات الدفاع الصاروخية صواريخ من طراز "توشكا-أو" في منطقة نوفوزفانوفكا، بالإضافة إلى اعتراض قذيفتين من نظام الإطلاق الصاروخي "أوراغان" في منطقة إيزيوم خاركيفسكايا.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
10:40 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 11:01 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط عشرات الطائرات المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية أن القوات الجوية والفضائية استطاعت تدمير أربعة مواقع قيادة أوكرانية ومخازن ذخيرة بأسلحة عالية الدقة".
كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على لواء الثمانين العسكري التابع للجيش الأوكراني في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى لواء الدبابات الثالث في منطقة نوفوبوركوفكا في منطقة خاركوف.
وتابعت وزارة الدفاع قائلة: "تم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك الشعبية".
كما أعلنت القوات الجوية الروسية إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد بمناطق مثل دولغينكوي وإيزيوم ومالايا كاميشيفاخا في منطقة خاركوف وكاميشاني بمنطقة خيرسون وريشيتيلوفسكي بمنطقة زابوروجيه وألشيفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا.
واعترضت القوات الدفاع الصاروخية صواريخ من طراز "توشكا-أو" في منطقة نوفوزفانوفكا، بالإضافة إلى اعتراض قذيفتين من نظام الإطلاق الصاروخي "أوراغان" في منطقة إيزيوم خاركيفسكايا.
هذا وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.