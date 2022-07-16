عربي
ولي العهد السعودي: ندعو إيران باعتبارها جارة إلى التعاون مع دول المنطقة والالتزام بالشرعية الدولية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الدفاع-الروسية-تدمير-مواقع-ووحدات-عسكرية-أوكرانية-وإسقاط-عشرات-الطائرة-المسيرة-1065132288.html
الدفاع الروسية: تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
الدفاع الروسية: تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط عشرات الطائرات المسيرة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:40+0000
2022-07-16T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556aa19b7431698d5fca1265db891fd1.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية أن القوات الجوية والفضائية استطاعت تدمير أربعة مواقع قيادة أوكرانية ومخازن ذخيرة بأسلحة عالية الدقة".كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على لواء الثمانين العسكري التابع للجيش الأوكراني في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى لواء الدبابات الثالث في منطقة نوفوبوركوفكا في منطقة خاركوف.وتابعت وزارة الدفاع قائلة: "تم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك الشعبية".كما أعلنت القوات الجوية الروسية إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد بمناطق مثل دولغينكوي وإيزيوم ومالايا كاميشيفاخا في منطقة خاركوف وكاميشاني بمنطقة خيرسون وريشيتيلوفسكي بمنطقة زابوروجيه وألشيفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا.واعترضت القوات الدفاع الصاروخية صواريخ من طراز "توشكا-أو" في منطقة نوفوزفانوفكا، بالإضافة إلى اعتراض قذيفتين من نظام الإطلاق الصاروخي "أوراغان" في منطقة إيزيوم خاركيفسكايا.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081474_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51d5da97a1d044ec646a78c1ac2c881.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية: تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة

10:40 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 11:01 GMT 16.07.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط عشرات الطائرات المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية أن القوات الجوية والفضائية استطاعت تدمير أربعة مواقع قيادة أوكرانية ومخازن ذخيرة بأسلحة عالية الدقة".
كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على لواء الثمانين العسكري التابع للجيش الأوكراني في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى لواء الدبابات الثالث في منطقة نوفوبوركوفكا في منطقة خاركوف.
وتابعت وزارة الدفاع قائلة: "تم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك الشعبية".
كما أعلنت القوات الجوية الروسية إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد بمناطق مثل دولغينكوي وإيزيوم ومالايا كاميشيفاخا في منطقة خاركوف وكاميشاني بمنطقة خيرسون وريشيتيلوفسكي بمنطقة زابوروجيه وألشيفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا.
واعترضت القوات الدفاع الصاروخية صواريخ من طراز "توشكا-أو" في منطقة نوفوزفانوفكا، بالإضافة إلى اعتراض قذيفتين من نظام الإطلاق الصاروخي "أوراغان" في منطقة إيزيوم خاركيفسكايا.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала