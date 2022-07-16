https://arabic.sputniknews.com/20220716/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبايدن-يبحثان-في-جدة-التعاون-في-مواجهة-أزمة-الغذاء-واضطراب-إمدادات-الطاقة-1065133347.html

الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن يبحثان في جدة التعاون في مواجهة أزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة

الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن يبحثان في جدة التعاون في مواجهة أزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في السعودية، على هامش مشاركتهما في "قمة جدة"، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T11:06+0000

2022-07-16T11:06+0000

2022-07-16T11:06+0000

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وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بلقائه الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".ووفقا للبيان المصري، أكد بايدن، "تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس السيسي، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة".من جانبه، أكد الرئيس المصري حرص بلاده "على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين"، مشيراً إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، فى عدة مجالات خاصةً على صعيد التعاون فى مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بازمة الغذاء واضطراب امدادات الطاقة، كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.كما تم التباحث بشأن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي "موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية"، معرباً عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن "التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة".وتم أيضا مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي على "موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

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