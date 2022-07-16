https://arabic.sputniknews.com/20220716/الرئيس-الأميركي-يدعو-نظيره-الإماراتي-إلى-زيارة-الولايات-المتحدة--1065132400.html
الرئيس الأميركي يدعو نظيره الإماراتي إلى زيارة الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي يدعو نظيره الإماراتي إلى زيارة الولايات المتحدة
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال لقائهما اليوم على هامش قمة الأمن والتنمية في مدينة جدة السعودية، إلى زيارة الولايات المتحدة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:46+0000
2022-07-16T10:46+0000
2022-07-16T10:46+0000
العالم
جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" إن "بايدن يدعو رئيس الإمارات إلى زيارة الولايات المتحدة".وكان بايدن قد وصل أمس الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة في السعودية، وكان في مقدمة مستقبليه أمير مكة الأمير خالد الفيصل.وأعلن الرئيس الأمريكي، مساء أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وفق وسائل إعلام أمريكية وعبرية.وقال بايدن على ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" إن قوات حفظ السلام الأمريكية ستغادر جزيرة تيران بحلول نهاية العام، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه خلال ما أسماه "سلسلة اجتماعات جيدة" في مدينة جدة السعودية.وجاء في بيان البيت الأبيض أن "السعودية وافقت على الحفاظ على جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في المنطقة والاستمرار فيها". ورحب بايدن بالترتيب "الذي تم التفاوض عليه على مدى عدة أشهر وأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".تقع تيران وصنافير بين سواحل المملكة العربية السعودية ومصر واستخدمت في النزاعات الإقليمية السابقة لمنع وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر. تم نشر قوات حفظ السلام الدولية هناك منذ عقود.وتقع الجزيرتان غير المأهولتين بالقرب من نيوم، المشروع الضخم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على البحر الأحمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/الرئيس-الأمريكي-جو-بايدن-يصل-إلى-جدة-فيديو-1065104535.html
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-السعودية-بشأن-تيران-وصنافير-1065118689.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, جو بايدن
الرئيس الأميركي يدعو نظيره الإماراتي إلى زيارة الولايات المتحدة
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال لقائهما اليوم على هامش قمة الأمن والتنمية في مدينة جدة السعودية، إلى زيارة الولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" إن "بايدن يدعو رئيس الإمارات إلى زيارة الولايات المتحدة".
وكان بايدن قد وصل أمس الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة في السعودية،
وكان في مقدمة مستقبليه أمير مكة الأمير خالد الفيصل.
وأعلن الرئيس الأمريكي، مساء أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر،
وفق وسائل إعلام أمريكية وعبرية.
وقال بايدن على ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس
" إن قوات حفظ السلام الأمريكية ستغادر جزيرة تيران بحلول نهاية العام، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه خلال ما أسماه "سلسلة اجتماعات جيدة" في مدينة جدة السعودية.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن "السعودية وافقت على الحفاظ على جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في المنطقة والاستمرار فيها". ورحب بايدن بالترتيب "الذي تم التفاوض عليه على مدى عدة أشهر وأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".
تقع تيران وصنافير بين سواحل المملكة العربية السعودية ومصر واستخدمت في النزاعات الإقليمية السابقة لمنع وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر. تم نشر قوات حفظ السلام الدولية هناك منذ عقود.
وتقع الجزيرتان غير المأهولتين بالقرب من نيوم، المشروع الضخم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على البحر الأحمر.