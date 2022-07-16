https://arabic.sputniknews.com/20220716/السعودية-سنفعل-كل-ما-هو-ضروري-لتوازن-سوق-النفط--1065150315.html

السعودية: سنفعل كل ما هو ضروري لتوازن سوق النفط

السعودية: سنفعل كل ما هو ضروري لتوازن سوق النفط

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن السعودية ستفعل كل ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T15:49+0000

2022-07-16T15:49+0000

2022-07-16T15:49+0000

العالم العربي

اقتصاد

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، "المملكة ستفعل كل ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق النفط".وأوضح وزير الخارجية السعودي، تعليقًا على مطالبات برفع السعودية حجم إنتاج النفط للسيطرة على أسعاره، "المملكة تستطيع رفع إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا لكن خلال السنوات المقبلة لن تكون هناك مصادر كافية من الطاقة".وبدوره، ذكر مسؤول سعودي سابق، أن العديد من وسائل الإعلام تناولت إعلان المملكة العربية السعودية رفع طاقتها الإنتاجية لـ 13 مليون برميل من النفط "بشكل مغلوط"، مشيرا إلى أنها قالت إن المملكة ترفع إنتاجها لنفس الرقم.وأوضح المسؤول السعودي السابق أن هذا يعني أن المملكة يمكنها إنتاج 13 مليون برميل يوميا بحد أقصى في إطار ما تستدعيه الحاجة في الأسواق.وأكد أن حديث المملكة اليوم لا يعني زيادة الإنتاج لـ 13 مليون بشكل مباشر، وإنما زيادته وفق الآلية التي تعمل بها "أوبك بلس"، لكن التنويه يعني أنها لا يمكنها إنتاج أكثر من هذه الكمية حال احتاجت الأسواق العالمية لزيادة في الإنتاج.يشار إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط يبلغ حاليا 10 ملايين برميل يوميا.ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد عقد اجتماعا أمس الجمعة مع ولي العهد السعودي، وتفيد الأنباء بأنه طلب منه زيادة إنتاج النفط.وانطلقت في السعودية، ظهر اليوم، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي أسعار النفط المرتفعة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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العالم العربي, اقتصاد