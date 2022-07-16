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السودان.. فرض حظر تجول ليلي في بلدتين إثر الاشتباكات القبلية المتواصلة
السودان.. فرض حظر تجول ليلي في بلدتين إثر الاشتباكات القبلية المتواصلة
أعلنت حكومة ولاية النيل الأزرق في السودان فرض حظر تجول خلال الليل في بلدتين بالولاية إثر اشتباكات قبلية متواصلة أسفرت حتى الآن عن 31 قتيلا على الأقل وعشرات... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T21:52+0000
2022-07-16T21:52+0000
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وأشار بيان الولاية التي تقع في جنوب شرق البلاد إلى أنه تم فرض حظر تجول ليلي في مدينتي الدمازين والروصيرص.وأضاف البيان أن الاشتباكات امتدت إلى عدة بلدات منذ يوم الأربعاء جراء مقتل مزارع.وتابع أن عدد المصابين بلغ 39 في حين تم تدمير 16 متجرا لكن بعض السكان أكد أن الاشتباكات استمرت السبت في عدة مواقع دون أن يتم نشر قوات الأمن في الولاية.وقال عادل عقار، المسؤول المحلي بمدينة الروصيرص الواقعة بالولاية: "نحتاج للمزيد من القوات للسيطرة على الوضع".كما دعا لتدخل وسطاء لتخفيف التوترات التي أدت إلى سقوط العديد من "القتلى والجرحى" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.أصدر محافظ النيل الأزرق أحمد العمدة، الجمعة، أمرا بمنع التجمعات أو المسيرات لمدة شهر.واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي" حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة طالبا عدم الكشف عن هويته.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-مقتل-31-شخصا-في-مواجهات-قبلية-بالسودان-1065155894.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السودان.. فرض حظر تجول ليلي في بلدتين إثر الاشتباكات القبلية المتواصلة

21:52 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت حكومة ولاية النيل الأزرق في السودان فرض حظر تجول خلال الليل في بلدتين بالولاية إثر اشتباكات قبلية متواصلة أسفرت حتى الآن عن 31 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.
وأشار بيان الولاية التي تقع في جنوب شرق البلاد إلى أنه تم فرض حظر تجول ليلي في مدينتي الدمازين والروصيرص.
وأضاف البيان أن الاشتباكات امتدت إلى عدة بلدات منذ يوم الأربعاء جراء مقتل مزارع.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
إعلام: مقتل 31 شخصا في مواجهات قبلية بالسودان
17:57 GMT
وتابع أن عدد المصابين بلغ 39 في حين تم تدمير 16 متجرا لكن بعض السكان أكد أن الاشتباكات استمرت السبت في عدة مواقع دون أن يتم نشر قوات الأمن في الولاية.
وقال عادل عقار، المسؤول المحلي بمدينة الروصيرص الواقعة بالولاية: "نحتاج للمزيد من القوات للسيطرة على الوضع".
كما دعا لتدخل وسطاء لتخفيف التوترات التي أدت إلى سقوط العديد من "القتلى والجرحى" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
أصدر محافظ النيل الأزرق أحمد العمدة، الجمعة، أمرا بمنع التجمعات أو المسيرات لمدة شهر.
واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي" حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة طالبا عدم الكشف عن هويته.
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