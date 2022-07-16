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السيسي: يجب الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق
السيسي: يجب الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين بلاده والعراق. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:37+0000
2022-07-16T16:37+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم السبت في جدة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال الرئيس المصري إنه من الضروري الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي سيتوجه صباح إلى السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، التي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر بيان الرئاسة أن السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبايدن-يبحثان-في-جدة-التعاون-في-مواجهة-أزمة-الغذاء-واضطراب-إمدادات-الطاقة-1065133347.html
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: يجب الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق

16:37 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين بلاده والعراق.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم السبت في جدة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن يبحثان في جدة التعاون في مواجهة أزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة
11:06 GMT
وقال الرئيس المصري إنه من الضروري الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي سيتوجه صباح إلى السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، التي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر بيان الرئاسة أن السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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