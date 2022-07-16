https://arabic.sputniknews.com/20220716/السيسي-يعود-إلى-أرض-الوطن-بعد-المشاركة-في-قمة-جدة-1065162381.html
السيسي يعود إلى مصر بعد المشاركة في قمة جدة
السيسي يعود إلى مصر بعد المشاركة في قمة جدة
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم السبت، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البلاد قادما من السعودية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T19:52+0000
2022-07-16T19:52+0000
2022-07-16T20:00+0000
أخبار مصر الآن
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وقال المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود مساء اليوم الى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة جدة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي سيتوجه صباح إلى السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، التي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر بيان الرئاسة أن السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
السيسي يعود إلى مصر بعد المشاركة في قمة جدة
19:52 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 20:00 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم السبت، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البلاد قادما من السعودية.
وقال المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود مساء اليوم الى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة جدة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية
في بيان، أن السيسي سيتوجه صباح إلى السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، التي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر بيان الرئاسة أن السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.