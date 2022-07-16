https://arabic.sputniknews.com/20220716/السيسي-يغادر-إلى-السعودية-للمشاركة-في-قمة-جدة-1065122829.html
السيسي يغادر إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة
السيسي يغادر إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة
أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه صباح اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، التي ستجمع قادة مصر والعراق... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T06:15+0000
2022-07-16T06:15+0000
2022-07-16T06:33+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
السعودية
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، سيعقد الرئيس المصري عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأوضح البيان أن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف البيان أن القاهرة تدعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.وكانت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، قد أعلنت أمس الجمعة، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وأضافت المصادر وفقا للقناة، أن القمة المصرية - الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين فى القمة الأمريكية الإقليمية التي يشارك فيها الرئيس المصري.وكان بايدن قد زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, السعودية
السيسي يغادر إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة
06:15 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه صباح اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، سيعقد الرئيس المصري عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح البيان أن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف البيان أن القاهرة تدعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وكانت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، قد أعلنت أمس الجمعة، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى
ظهر اليوم السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت المصادر وفقا للقناة، أن القمة المصرية - الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين فى القمة الأمريكية الإقليمية التي يشارك فيها الرئيس المصري.
وكان بايدن قد زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.