https://arabic.sputniknews.com/20220716/العاهل-البحريني-التدخلات-الخارجية-من-أكبر-التحديات-التي-تواجهها-المنطقة-وآن-الأوان-لوقفها-1065137329.html

العاهل البحريني: التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها

العاهل البحريني: التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، اليوم السبت، أن "قمة اليوم تمثل فرصة لتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة". 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T12:12+0000

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وقال العاهل البحريني، في كلمته خلال قمة جدة المنعقدة في السعودية، إن "منطقتنا عانت على مدى سنوات ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا"، مؤكدا أن "التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها".وأضاف "التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر"، متابعا: "يجب تفعيل عمل قواتنا البحرية المشتركة لحماية الملاحة الدولية والنفط والتجارة العالمية عبر مضيقي هرمز وباب المندب".وأردف الملك حمد بن عيسى، "نسعى لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم الشعب اليمني".وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-من-قمة-جدة-أمريكا-لن-تبتعد-عن-المنطقة-وتترك-فراغا-للصين-وروسيا-وإيران-1065134621.html

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