عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/العاهل-البحريني-التدخلات-الخارجية-من-أكبر-التحديات-التي-تواجهها-المنطقة-وآن-الأوان-لوقفها-1065137329.html
العاهل البحريني: التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها
العاهل البحريني: التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، اليوم السبت، أن "قمة اليوم تمثل فرصة لتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة". 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:12+0000
2022-07-16T12:12+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
أخبار مصر الآن
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg
وقال العاهل البحريني، في كلمته خلال قمة جدة المنعقدة في السعودية، إن "منطقتنا عانت على مدى سنوات ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا"، مؤكدا أن "التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها".وأضاف "التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر"، متابعا: "يجب تفعيل عمل قواتنا البحرية المشتركة لحماية الملاحة الدولية والنفط والتجارة العالمية عبر مضيقي هرمز وباب المندب".وأردف الملك حمد بن عيسى، "نسعى لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم الشعب اليمني".وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-من-قمة-جدة-أمريكا-لن-تبتعد-عن-المنطقة-وتترك-فراغا-للصين-وروسيا-وإيران-1065134621.html
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_555:0:4992:3328_1920x0_80_0_0_6424c7a61b0bbdb79c85ebe2385e4315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن

العاهل البحريني: التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها

12:12 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبرTelegram
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، اليوم السبت، أن "قمة اليوم تمثل فرصة لتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة".
وقال العاهل البحريني، في كلمته خلال قمة جدة المنعقدة في السعودية، إن "منطقتنا عانت على مدى سنوات ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا"، مؤكدا أن "التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
بايدن من "قمة جدة": أمريكا لن تبتعد عن المنطقة وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران
11:22 GMT
وأضاف "التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر"، متابعا: "يجب تفعيل عمل قواتنا البحرية المشتركة لحماية الملاحة الدولية والنفط والتجارة العالمية عبر مضيقي هرمز وباب المندب".
وأردف الملك حمد بن عيسى، "نسعى لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم الشعب اليمني".
وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала