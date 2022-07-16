https://arabic.sputniknews.com/20220716/العراق-تيار-الحكمة-يدعو-إلى-عدم-السماح-للكاظمي-بدخول-البلاد-بعد-قمة-جدة-1065149297.html
العراق... تيار الحكمة يدعو إلى عدم السماح للكاظمي بدخول البلاد بعد "قمة جدة"
العراق... تيار الحكمة يدعو إلى عدم السماح للكاظمي بدخول البلاد بعد "قمة جدة"
أعلن تيار "الحكمة" الوطني في العراق، أن عدم السماح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدخول العراق بعد عودته من جدة أصبح ضرورة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:30+0000
2022-07-16T15:30+0000
2022-07-16T15:30+0000
العالم العربي
تيار الحكمة
العراق
زيارة الكاظمي إلى أوروبا
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وقال عضو التيار محمد اللكاش في بيان إن "سكوت أصحاب القرار بالعراق حول زيارة الكاظمي لحضور مؤتمر ما يسمى بالأمن والتنمية في جدة هو إعطاء الضوء الأخضر له لإقامة اتفاقيات مشبوهة تضر بوحدة العراق وسيادته وهدر ثرواته".وتأسف عضو تيار الحكمة، "من عدم قيام السلطتين التشريعية والقضائية بمسائلة كبار المسؤولين العراقيين بتهم الخيانة العظمى والحنث باليمين وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العالم العربي, تيار الحكمة, العراق, زيارة الكاظمي إلى أوروبا
العراق... تيار الحكمة يدعو إلى عدم السماح للكاظمي بدخول البلاد بعد "قمة جدة"
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أعلن تيار "الحكمة" الوطني في العراق، أن عدم السماح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدخول العراق بعد عودته من جدة أصبح ضرورة.
وقال عضو التيار
محمد اللكاش في بيان إن "سكوت أصحاب القرار بالعراق حول زيارة الكاظمي لحضور مؤتمر ما يسمى بالأمن والتنمية في جدة هو إعطاء الضوء الأخضر له لإقامة اتفاقيات مشبوهة تضر بوحدة العراق وسيادته وهدر ثرواته".
وأوضح، أن "تصريحات الكاظمي واتهام منتقديه بشيطنة الحكومة عقب زيارته الى السعودية هي خلاف تصريحات المسؤولين الأمريكان والإسرائيليين وعربان التطبيع حول قمة جدة من انشاء حلف عربي - اسرائيلي شبيه بحلف الناتو والذي يكون ضمن أولوياته حفظ أمن إسرائيل".
وتأسف عضو تيار الحكمة، "من عدم قيام السلطتين التشريعية والقضائية بمسائلة كبار المسؤولين العراقيين بتهم الخيانة العظمى والحنث باليمين وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".