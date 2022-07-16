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العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج
أعلنت السلطات العراقية عن توقيع اتفاقية مع السعودية، للربط الكهربائي مع الدول الخليجية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:55+0000
2022-07-16T07:55+0000
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العراق
السعودية
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وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، "وقع العراق والسعودية، مساء الجمعة، اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجية".وأضاف البيان أن "الاتفاق وقعه المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي".ولفت البيان إلى أن "من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولا سيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب".وتابع البيان أنه "جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي".
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العالم العربي, العراق, السعودية

العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج

07:55 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Artem Kreminsky
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أعلنت السلطات العراقية عن توقيع اتفاقية مع السعودية، للربط الكهربائي مع الدول الخليجية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، "وقع العراق والسعودية، مساء الجمعة، اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجية".
وأضاف البيان أن "الاتفاق وقعه المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي".
ولفت البيان إلى أن "من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولا سيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب".
وتابع البيان أنه "جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي".
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