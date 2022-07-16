العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
© Sputnik . Artem Kreminsky
أعلنت السلطات العراقية عن توقيع اتفاقية مع السعودية، للربط الكهربائي مع الدول الخليجية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، "وقع العراق والسعودية، مساء الجمعة، اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجية".
وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ #وزير_الطاقة، ومعالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 15, 2022
وأضاف البيان أن "الاتفاق وقعه المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي".
ولفت البيان إلى أن "من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولا سيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب".
بحضور سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومعالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء العراقية، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق.— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 15, 2022
وتابع البيان أنه "جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي".