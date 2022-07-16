https://arabic.sputniknews.com/20220716/القوات-الأوكرانية-تطلق-أكثر-من-20-قذيفة-هاون-على-كورسك-الروسية-صباح-اليوم--1065127156.html
القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 20 قذيفة هاون على كورسك الروسية صباح اليوم
القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 20 قذيفة هاون على كورسك الروسية صباح اليوم
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، أكثر من 20 قذيفة هاون على منطقة كورسك الروسية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T08:44+0000
2022-07-16T08:44+0000
2022-07-16T08:47+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما كتبه حاكم المنطقة، رومان ستاروفويت، عبر تطبيق تليغرام، تعرضت منطقة كورسك، بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا، إلى قصف صباح اليوم السبت، بأكثر من 20 قذيفة مورتر، لافتا إلى أن هذا القصف ألحق أضرارًا ببعض المباني.وقال: "تم تسجيل أكثر من 20 غارة اليوم خلال القصف بقذائف الهاون على قرية تيوتكينو في الصباح، ولحسن الحظ لم تقع إصابات بين السكان، ووقعت أضرار طفيفة في عدد من المنازل وسيتم تقديم كل المساعدة اللازمة لأصحابها".وكانت روسيا قد شنت في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.وتعرضت منطقة كورسك الروسية القريبة من الحدود منذ ذلك الحين لقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني، حيث انتهكت الطائرات الأوكرانية المسيرة المجال الجوي الروسي بشكل منهجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/دونيتسك-ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الأوكراني-المدفعي-إلى-أربعة-أشخاص-في-منطقة-بتروفسكي-1065123901.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 20 قذيفة هاون على كورسك الروسية صباح اليوم
08:44 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، أكثر من 20 قذيفة هاون على منطقة كورسك الروسية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما كتبه حاكم المنطقة، رومان ستاروفويت، عبر تطبيق تليغرام، تعرضت منطقة كورسك
، بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا، إلى قصف صباح اليوم السبت، بأكثر من 20 قذيفة مورتر، لافتا إلى أن هذا القصف ألحق أضرارًا ببعض المباني.
وقال: "تم تسجيل أكثر من 20 غارة اليوم خلال القصف بقذائف الهاون على قرية تيوتكينو في الصباح، ولحسن الحظ لم تقع إصابات
بين السكان، ووقعت أضرار طفيفة في عدد من المنازل وسيتم تقديم كل المساعدة اللازمة لأصحابها".
وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول إن تيوتكينو تعرضت لقصف بقذائف الهاون من الجانب الأوكراني، مما تسبب في اندلاع حرائق في المنطقة.
وكانت روسيا قد شنت في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.
وتعرضت منطقة كورسك الروسية القريبة من الحدود منذ ذلك الحين لقصف متكرر
من قبل الجيش الأوكراني، حيث انتهكت الطائرات الأوكرانية المسيرة المجال الجوي الروسي بشكل منهجي.