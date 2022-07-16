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الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات
الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن اللقاءات الثلاثة مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:21+0000
2022-07-16T12:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في كلمة بـ"قمة جدة"، في السعودية، اليوم السبت، إن "اللقاءات الثلاثية مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة".وفي سياق مختلف، أكد الكاظمي أن "ديمقراطية العراق الناشئة لا تزال تتقدم وهناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات".وانطلقت اليوم السبت، "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/العاهل-البحريني-التدخلات-الخارجية-من-أكبر-التحديات-التي-تواجهها-المنطقة-وآن-الأوان-لوقفها-1065137329.html
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العالم العربي, العراق, السعودية

الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات

12:21 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن اللقاءات الثلاثة مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في كلمة بـ"قمة جدة"، في السعودية، اليوم السبت، إن "اللقاءات الثلاثية مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة".

"لا يزال أمامنا طريق إضافي لاقتلاع جذور الإرهاب ما يستدعي وضع استراتيجية لمكافحته وتجفيف منابع تمويله".

رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي
مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
العاهل البحريني: التدخلات الخارجية من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة وآن الأوان لوقفها
12:12 GMT
وفي سياق مختلف، أكد الكاظمي أن "ديمقراطية العراق الناشئة لا تزال تتقدم وهناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
بايدن من "قمة جدة": أمريكا لن تبتعد عن المنطقة وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران
11:22 GMT
وانطلقت اليوم السبت، "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
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