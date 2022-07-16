https://arabic.sputniknews.com/20220716/الكاظمي-اللقاءات-مع-مصر-والأردن-أنتجت-رؤية-مشتركة-للتكامل-في-مختلف-المجالات-1065137750.html

الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات

الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن اللقاءات الثلاثة مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T12:21+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في كلمة بـ"قمة جدة"، في السعودية، اليوم السبت، إن "اللقاءات الثلاثية مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة".وفي سياق مختلف، أكد الكاظمي أن "ديمقراطية العراق الناشئة لا تزال تتقدم وهناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات".وانطلقت اليوم السبت، "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

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