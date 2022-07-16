https://arabic.sputniknews.com/20220716/الكاظمي-اللقاءات-مع-مصر-والأردن-أنتجت-رؤية-مشتركة-للتكامل-في-مختلف-المجالات-1065137750.html
الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات
الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن اللقاءات الثلاثة مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في كلمة بـ"قمة جدة"، في السعودية، اليوم السبت، إن "اللقاءات الثلاثية مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة".وفي سياق مختلف، أكد الكاظمي أن "ديمقراطية العراق الناشئة لا تزال تتقدم وهناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات".وانطلقت اليوم السبت، "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
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العالم العربي, العراق, السعودية
الكاظمي: اللقاءات مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتكامل في مختلف المجالات
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قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن اللقاءات الثلاثة مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في كلمة بـ"قمة جدة"، في السعودية، اليوم السبت، إن "اللقاءات الثلاثية مع مصر والأردن أنتجت رؤية مشتركة للتعاون والتكامل في مجالات مختلفة".
"لا يزال أمامنا طريق إضافي لاقتلاع جذور الإرهاب ما يستدعي وضع استراتيجية لمكافحته وتجفيف منابع تمويله".
مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي
وفي سياق مختلف، أكد الكاظمي أن "ديمقراطية العراق الناشئة لا تزال تتقدم وهناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات".
وانطلقت اليوم السبت، "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات
المتحدة.