https://arabic.sputniknews.com/20220716/الكاظمي-يشكر-أمريكا-على-دعمها-للعراق-في-محاربة-الإرهاب-وبايدن-يؤكد-على-أهمية-العلاقة-بين-البلدين-1065128693.html
الكاظمي يشكر أمريكا على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب وبايدن يؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين
الكاظمي يشكر أمريكا على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب وبايدن يؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين
عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة جدة السعودية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T09:31+0000
2022-07-16T09:31+0000
2022-07-16T09:31+0000
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جو بايدن
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وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جدة، إنه "يتم العمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا بشأن التعليم والثقافة"، مقدما شكره إلى "الولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب".وأضاف: "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع،من جهته، قال بايدن إن "العراق يمتلك موارد كبيرة، ويمكن له استثمارها بشكل جيد"، مضيفا أن "العلاقة بين العراق وأمريكا مهمة لبلاده".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/الكاظمي-العراق-لن-يكون-اليوم-أو-غدا-في-أي-محور-أو-تحالف-عسكري-في-المنطقة-1065115806.html
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, جو بايدن
الكاظمي يشكر أمريكا على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب وبايدن يؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين
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عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة جدة السعودية.
وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جدة، إنه "يتم العمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا بشأن التعليم والثقافة"، مقدما شكره إلى "الولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب".
وأضاف: "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع،
من جهته، قال بايدن
إن "العراق يمتلك موارد كبيرة، ويمكن له استثمارها بشكل جيد"، مضيفا أن "العلاقة بين العراق وأمريكا مهمة لبلاده".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية
في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.