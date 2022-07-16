https://arabic.sputniknews.com/20220716/الكاظمي-يشكر-أمريكا-على-دعمها-للعراق-في-محاربة-الإرهاب-وبايدن-يؤكد-على-أهمية-العلاقة-بين-البلدين-1065128693.html

الكاظمي يشكر أمريكا على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب وبايدن يؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين

الكاظمي يشكر أمريكا على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب وبايدن يؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين

عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة جدة السعودية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T09:31+0000

2022-07-16T09:31+0000

2022-07-16T09:31+0000

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السعودية اليوم

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065128370_0:168:3073:1896_1920x0_80_0_0_e29708f9cc0db5fd29410d6c005df1ed.jpg

وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جدة، إنه "يتم العمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا بشأن التعليم والثقافة"، مقدما شكره إلى "الولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب".وأضاف: "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع،من جهته، قال بايدن إن "العراق يمتلك موارد كبيرة، ويمكن له استثمارها بشكل جيد"، مضيفا أن "العلاقة بين العراق وأمريكا مهمة لبلاده".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/الكاظمي-العراق-لن-يكون-اليوم-أو-غدا-في-أي-محور-أو-تحالف-عسكري-في-المنطقة-1065115806.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, جو بايدن