https://arabic.sputniknews.com/20220716/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-يعلن-عدم-انعقاد-الجلسة-التاسعة-للجنة-الدستورية-السورية-1065141984.html
المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن عدم انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية السورية
المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن عدم انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية السورية
قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، اليوم السبت، إن الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي تقودها سوريا والمقرر عقدها يومي 25 و29 يوليو/ تموز في جنيف لن... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:21+0000
2022-07-16T13:21+0000
2022-07-16T13:21+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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وقال بيدرسون في بيان له: "يأسف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، لأن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو/ تموز 2022 لم يعد ممكناً. تم إرسال رسائل إلى أعضاء الهيئة الصغيرة لإبلاغهم بذلك".وكان بيدرسون قد أعلن في بداية يونيو/ حزيران الماضي أن الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في الفترة من 25 إلى 29 يوليو في جنيف.جدير بالذكر، أن أعمال الدورة الثامنة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية بدأت يوم 28 مايو/أيار وانتهت في 3 يونيو، وعقدت أيضا في جنيف.
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العالم, أخبار سوريا اليوم
المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن عدم انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية السورية
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قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، اليوم السبت، إن الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي تقودها سوريا والمقرر عقدها يومي 25 و29 يوليو/ تموز في جنيف لن تعقد.
وقال بيدرسون في بيان له: "يأسف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، لأن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو/ تموز 2022 لم يعد ممكناً. تم إرسال رسائل إلى أعضاء الهيئة الصغيرة لإبلاغهم بذلك".
وكان بيدرسون قد أعلن في بداية يونيو/ حزيران الماضي أن الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في الفترة من 25 إلى 29 يوليو في جنيف.
جدير بالذكر، أن أعمال الدورة الثامنة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية بدأت يوم 28 مايو/أيار وانتهت في 3 يونيو، وعقدت أيضا في جنيف.