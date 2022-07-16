https://arabic.sputniknews.com/20220716/المسؤول-عن-الأمن-العالمي-في-تيك-توك-يستقيل-من-منصبه-وسط-جدل-بيانات-المستخدم-داخل-أمريكا-1065128544.html

المسؤول عن الأمن العالمي في "تيك توك" يستقيل من منصبه وسط جدل بيانات المستخدم داخل أمريكا

المسؤول عن الأمن العالمي في "تيك توك" يستقيل من منصبه وسط جدل بيانات المستخدم داخل أمريكا

قرر كبير مسؤولي الأمن العالمي في تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك" الاستقالة من منصبه، وتغيير ‏مسماه الوظيفي إلى استشاري استراتيجي.‏ 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T09:31+0000

2022-07-16T09:31+0000

2022-07-16T09:31+0000

مجتمع

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وستكون مهمة رولاند كلوتير الجديدة هي العمل كمستشار بشأن تأثير برامج الأمان والثقة في "تيك توك" على الأعمال، بينما سيتولى رئيس المخاطر الأمنية والموردين والعملاء في الشركة، كيم أباريلا، مهامه بصفة مؤقتة، وفقا لمذكرة داخلية.يأتي تنحي كلوتير عن منصبه بعد انتشار مخاوف خلال الفترة الأخيرة تتعلق كيفية تعامل "تيك توك" مع بيانات المستخدم داخل الولايات المتحدة.واعترفت شركة "تيك توك" الصينية مؤخرا بأن موظفيها خارج أمريكا، وتحديدا في الصين، كانوا قادرين على الوصول إلى بيانات المستخدمين في أمريكا، على الرغم من أن "ضوابط الأمن السيبراني القوية والتفويض" من فريق الأمن الأمريكي كان مطلوبة.وأوضح متحدث باسم "تيك توك" في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن رولاند كلوتير لم يكن يشرف على الفريق الجديد الذي يدير بيانات المستخدم في الولايات المتحدة، وأن هذا القسم يقدم تقاريره إلى رئيس "تيك توك"، زو تشي تشو، بشكل مباشر.في الشهر الماضي، أفادت تقرير صادر عن موقع "بازفيد" الأمريكي أن المهندسين المقيمين في الصين في "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" تمكنوا من الوصول إلى بيانات غير عامة عن مستخدمي "تيك توك" داخل أمريكا في مناسبات متعددة، وذلك في الفترة بين سبتمبر/ أيلول ويناير/ كانو الثاني الماضين على الأقل.وردا على ما ورد في التقرير، أعلنت "تيك توك" أنها أصبحت تخزن جميع بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة على خوادم "أوراكل" السحابية الموجودة في البلاد، وأنها تعمل على إزالة هذه البيانات الخاصة من خوادمها الخاصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220618/تقرير-يكشف-أن-موظفي-تيك-توك-المقيمين-في-الصين-يصلون-إلى-بيانات-المستخدمين-داخل-أمريكا-1063808049.html

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