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المكسيك.. تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك وسقوط 14 ضحية
المكسيك.. تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك وسقوط 14 ضحية
قالت البحرية المكسيكية، أمس الجمعة، إن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "بلاك هوك" في ولاية سينالوا الشمالية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T01:45+0000
2022-07-16T01:55+0000
أخبار المكسيك
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وأضافت البحرية المكسيكية أن المروحية سقطت أثناء قيامها بأنشطة عملياتية غير محددة. مضيفة أنه سيتم إجراء تحقيق في السبب.واعتقل رافائيل كارو كوينتيرو أحد أباطرة المخدرات في جزء آخر من سينالوا، أمس الجمعة.وتتهم الولايات المتحدة رافائيل كارو كوينتيرو بإصدار أوامر باختطاف وتعذيب وقتل العميل الخاص لإدارة مكافحة المخدرات إنريكي "كيكي" كامارينا في عام 1985.
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أخبار المكسيك

المكسيك.. تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك وسقوط 14 ضحية

01:45 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 01:55 GMT 16.07.2022)
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLAصورة أرشيفية.. مروحية تابعة للجيش المكسيكي
صورة أرشيفية.. مروحية تابعة للجيش المكسيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLA
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قالت البحرية المكسيكية، أمس الجمعة، إن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "بلاك هوك" في ولاية سينالوا الشمالية.
وأضافت البحرية المكسيكية أن المروحية سقطت أثناء قيامها بأنشطة عملياتية غير محددة. مضيفة أنه سيتم إجراء تحقيق في السبب.
وقالت البحرية إنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بالقبض على زعيم المخدرات سيء السمعة المطلوب لدى الولايات المتحدة يوم الجمعة، لقتله عميلًا سريًا أمريكيًا، وفقا لوكالة فرانس برس.
واعتقل رافائيل كارو كوينتيرو أحد أباطرة المخدرات في جزء آخر من سينالوا، أمس الجمعة.
وفاة الرئيس المكسيكي الأسبق لويس إتشيفيريا عن عمر يناهز 100 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
وفاة الرئيس المكسيكي الأسبق لويس إتشيفيريا عن عمر يناهز 100 عام
10 يوليو, 04:00 GMT
وتتهم الولايات المتحدة رافائيل كارو كوينتيرو بإصدار أوامر باختطاف وتعذيب وقتل العميل الخاص لإدارة مكافحة المخدرات إنريكي "كيكي" كامارينا في عام 1985.
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