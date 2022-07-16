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الهند تسجل أكثر من 20 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي
الهند تسجل أكثر من 20 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي
سجلت الهند، اليوم السبت، أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:30+0000
2022-07-16T10:30+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
فيروس كورونا
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تم تسجيل 20044 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 43730071، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم.ومع تسجيل حالات العدوى الجديدة، بلغ عدد الحالات النشطة في الهند الآن 140760. وقد سجلت البلاد 56 حالة وفاة ناتجة عن المرض خلال الفترة المذكورة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 525660 حالة منذ بداية الجائحة، وفقا لوكالة "شينخوا".وبلغ حاليا معدل الحالات الإيجابية اليومية 4.80 في المئة، وبلغ معدل الحالات الإيجابية الأسبوعية 4.40 في المئة، وفقا لبيانات الوزارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الصحة-العالمية-تدعو-دول-العالم-للعودة-إلى-فرض-الكمامات-بسبب-التزايد-المقلق-لإصابات-كورونا-1065042114.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 20 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي

10:30 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed
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سجلت الهند، اليوم السبت، أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي.
تم تسجيل 20044 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 43730071، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم.
ومع تسجيل حالات العدوى الجديدة، بلغ عدد الحالات النشطة في الهند الآن 140760. وقد سجلت البلاد 56 حالة وفاة ناتجة عن المرض خلال الفترة المذكورة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 525660 حالة منذ بداية الجائحة، وفقا لوكالة "شينخوا".
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وبلغ حاليا معدل الحالات الإيجابية اليومية 4.80 في المئة، وبلغ معدل الحالات الإيجابية الأسبوعية 4.40 في المئة، وفقا لبيانات الوزارة.
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