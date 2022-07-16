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اليابان تسجل أكثر من 110 ألف إصابة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
اليابان تسجل أكثر من 110 ألف إصابة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت اليابان 110675 حالة إصابة كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أكبر زيادة يومية منذ 5 فبراير/ شباط الماضي، حسبما ذكرت الإذاعة اليابانية NHK يوم... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:47+0000
2022-07-16T13:47+0000
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سبوتنيك. تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 5 فبراير عندما تم الإبلاغ عن 104169 حالة يوميا، وبلغ إجمالي حالات الإصابة التي شهدتها اليابان 10.23 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما توفي أكثر من 31500 شخص.يذكر أن اليابان كانت قد أعلنت الأسبوع الجاري رسميا بدء الموجة السابعة من جائحة فيروس كورونا.في سياق متصل، سجلت الهند، اليوم السبت، أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي.تم تسجيل 20044 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 43730071، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم.ومع تسجيل حالات العدوى الجديدة، بلغ عدد الحالات النشطة في الهند الآن 140760. وقد سجلت البلاد 56 حالة وفاة ناتجة عن المرض خلال الفترة المذكورة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 525660 حالة منذ بداية الجائحة، وفقا لوكالة "شينخوا".
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اليابان تسجل أكثر من 110 ألف إصابة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

13:47 GMT 16.07.2022
© Issei Katoشابات ترتدي زي الكيمونو التقليدي وكمامات يغادرن احتفالهم "بلوغ سن الرشد" (سن العشرين) في يوكوهاما أرينا، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ الثانية في العاصمة وبعض المحافظات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان 11 يناير 2021.
شابات ترتدي زي الكيمونو التقليدي وكمامات يغادرن احتفالهم بلوغ سن الرشد (سن العشرين) في يوكوهاما أرينا، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ الثانية في العاصمة وبعض المحافظات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان 11 يناير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Issei Kato
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سجلت اليابان 110675 حالة إصابة كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أكبر زيادة يومية منذ 5 فبراير/ شباط الماضي، حسبما ذكرت الإذاعة اليابانية NHK يوم السبت نقلاً عن وزارة الصحة.
سبوتنيك. تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 5 فبراير عندما تم الإبلاغ عن 104169 حالة يوميا، وبلغ إجمالي حالات الإصابة التي شهدتها اليابان 10.23 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما توفي أكثر من 31500 شخص.
يذكر أن اليابان كانت قد أعلنت الأسبوع الجاري رسميا بدء الموجة السابعة من جائحة فيروس كورونا.
في سياق متصل، سجلت الهند، اليوم السبت، أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي.
تم تسجيل 20044 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 43730071، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم.
ومع تسجيل حالات العدوى الجديدة، بلغ عدد الحالات النشطة في الهند الآن 140760. وقد سجلت البلاد 56 حالة وفاة ناتجة عن المرض خلال الفترة المذكورة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 525660 حالة منذ بداية الجائحة، وفقا لوكالة "شينخوا".
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