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ولي العهد السعودي يعلن زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
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انتهاء الجلسة العلنية لـ"قمة جدة" بكلمات القادة الحاضرين باستثناء الإمارات وسلطنة عمان
انتهاء الجلسة العلنية لـ"قمة جدة" بكلمات القادة الحاضرين باستثناء الإمارات وسلطنة عمان
انتهت الجلسة العلنية لقمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بين قادة دول الخليج والرئيس الأمريكي جو بايدن وملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:10+0000
2022-07-16T13:10+0000
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وبدأت القمة بكلمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثم العاهل الأرني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وتبعه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، ثم رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وفي الختام جاءت كلمة ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.وشهدت القمة الخليجية الأمريكية، استثناء زعماء الإمارات وسلطنة عمان من الكلمات، دون معرفة الأسباب.وانطلقت في وقت سابق اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/ولي-العهد-السعودي-ندعو-إيران-باعتبارها-جارة-إلى-التعاون-مع-دول-المنطقة-والالتزام-بالشرعية-الدولية-1065134354.html
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انتهاء الجلسة العلنية لـ"قمة جدة" بكلمات القادة الحاضرين باستثناء الإمارات وسلطنة عمان

13:10 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالقمة الخليجية الأمريكية في الرياض اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
القمة الخليجية الأمريكية في الرياض اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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انتهت الجلسة العلنية لقمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بين قادة دول الخليج والرئيس الأمريكي جو بايدن وملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وبدأت القمة بكلمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثم العاهل الأرني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
ولي العهد السعودي: ندعو إيران باعتبارها جارة إلى التعاون مع دول المنطقة والالتزام بالشرعية الدولية
11:16 GMT
وتبعه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، ثم رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وفي الختام جاءت كلمة ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وشهدت القمة الخليجية الأمريكية، استثناء زعماء الإمارات وسلطنة عمان من الكلمات، دون معرفة الأسباب.
وانطلقت في وقت سابق اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
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