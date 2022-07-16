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https://arabic.sputniknews.com/20220716/باسل-خياط-يحل-لغز-جريمة-مقتل-فتاة-عشرينية-في-منعطف-خطر-صور-1065146942.html
باسل خياط يحل لغز جريمة مقتل فتاة عشرينية في "منعطف خطر"... صور
باسل خياط يحل لغز جريمة مقتل فتاة عشرينية في "منعطف خطر"... صور
بدأت إحدى المنصات الرقمية العربية في عرض أحدث مسلسلات الفنان السوري، باسل خياط، والذي يحمل عنوان "منعطف ‏خطر".‏ 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T14:48+0000
2022-07-16T14:48+0000
مجتمع
منوعات
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ويجسد خياط في المسلسل، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقد، دور المحقق الجنائي "هشام مراد"، الذي يقطع إجازته مع نجله من أجل التحقيق في جريمة قتل أثارت استفزازه، والمتعلقة بالعثور على جثة فتاة عشرينية في محافظة الجيزة المصرية، إلا أن هذا ينعكس في علاقته مع نجله وحياته الشخصية.ويشارك في بطولة مسلسل الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، التي تتعاون مع باسل خياط فنيا للمرة الثانية بعد مسلسل الغموض والتشويق "الرحلة"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2018، إلى جانب باسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وحمزة العيلي وأحمد صيام وحنان سليمان.يشار إلى أن الفنان السوري، باسل خياط، سبق وأن أبدع في تجسيد الأدوار المركبة، منها في مسلسل "30 يوم" مع الفنان المصري، آسر ياسين، ومسلسل "الرحلة".وكانت آخر مشاركة لباسل خياط في الدراما المصرية هو مسلسل "حرب أهلية"، في عام 2021، وشاركته بطولته يسرا وأروى جودة وجميلة عوض.
سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات

باسل خياط يحل لغز جريمة مقتل فتاة عشرينية في "منعطف خطر"... صور

14:48 GMT 16.07.2022
© Photo / MBCالفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني "منعطف خطر"
الفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني منعطف خطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني "منعطف خطر"
© Photo / MBC
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بدأت إحدى المنصات الرقمية العربية في عرض أحدث مسلسلات الفنان السوري، باسل خياط، والذي يحمل عنوان "منعطف ‏خطر".‏
ويجسد خياط في المسلسل، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقد، دور المحقق الجنائي "هشام مراد"، الذي يقطع إجازته مع نجله من أجل التحقيق في جريمة قتل أثارت استفزازه، والمتعلقة بالعثور على جثة فتاة عشرينية في محافظة الجيزة المصرية، إلا أن هذا ينعكس في علاقته مع نجله وحياته الشخصية.
© Photo / MBCالفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني "منعطف خطر"
الفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني منعطف خطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني "منعطف خطر"
© Photo / MBC
ويشارك في بطولة مسلسل الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، التي تتعاون مع باسل خياط فنيا للمرة الثانية بعد مسلسل الغموض والتشويق "الرحلة"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2018، إلى جانب باسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وحمزة العيلي وأحمد صيام وحنان سليمان.
© Photo / MBCالفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني "منعطف خطر"
الفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني منعطف خطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الفنان السوري، باسل خياط، في المسلسل التلفزيوني "منعطف خطر"
© Photo / MBC
يشار إلى أن الفنان السوري، باسل خياط، سبق وأن أبدع في تجسيد الأدوار المركبة، منها في مسلسل "30 يوم" مع الفنان المصري، آسر ياسين، ومسلسل "الرحلة".
وكانت آخر مشاركة لباسل خياط في الدراما المصرية هو مسلسل "حرب أهلية"، في عام 2021، وشاركته بطولته يسرا وأروى جودة وجميلة عوض.
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