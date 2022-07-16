https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-يعرب-للكاظمي-عن-ترحيبه-بمبادرة-بغداد-لاستضافة-مباحثات-بين-الرياض-وطهران-1065130509.html

بايدن يعرب للكاظمي عن ترحيبه بمبادرة بغداد لاستضافة مباحثات بين الرياض وطهران

بايدن يعرب للكاظمي عن ترحيبه بمبادرة بغداد لاستضافة مباحثات بين الرياض وطهران

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعهما في السعودية، على أهمية تشكيل حكومة عراقية تستجيب لإرادة العراقيين. وأعرب... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T10:03+0000

2022-07-16T10:03+0000

2022-07-16T10:03+0000

العالم العربي

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، اليوم السبت إن "الطرفين (بايدن والكاظمي) شددا على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله".ورحب بايدن "بمبادرة رئيس الوزراء الكاظمي لقيام السعودية وإيران بعقد مباحثات في بغداد". وتابع أن "العلاقة بين العراق وأمريكا مهمة لنا".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "العراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد".من جهته، أكد الكاظمي أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل".وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة جدة السعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/محمد-بن-سلمان-والكاظمي-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-عدد-من-القضايا-الإقليمية-1065119175.html

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