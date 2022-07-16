https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-يعرب-للكاظمي-عن-ترحيبه-بمبادرة-بغداد-لاستضافة-مباحثات-بين-الرياض-وطهران-1065130509.html
بايدن يعرب للكاظمي عن ترحيبه بمبادرة بغداد لاستضافة مباحثات بين الرياض وطهران
بايدن يعرب للكاظمي عن ترحيبه بمبادرة بغداد لاستضافة مباحثات بين الرياض وطهران
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعهما في السعودية، على أهمية تشكيل حكومة عراقية تستجيب لإرادة العراقيين. وأعرب... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:03+0000
2022-07-16T10:03+0000
2022-07-16T10:03+0000
العالم العربي
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، اليوم السبت إن "الطرفين (بايدن والكاظمي) شددا على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله".ورحب بايدن "بمبادرة رئيس الوزراء الكاظمي لقيام السعودية وإيران بعقد مباحثات في بغداد". وتابع أن "العلاقة بين العراق وأمريكا مهمة لنا".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "العراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد".من جهته، أكد الكاظمي أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل".وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة جدة السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/محمد-بن-سلمان-والكاظمي-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-عدد-من-القضايا-الإقليمية-1065119175.html
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العالم العربي, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يعرب للكاظمي عن ترحيبه بمبادرة بغداد لاستضافة مباحثات بين الرياض وطهران
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعهما في السعودية، على أهمية تشكيل حكومة عراقية تستجيب لإرادة العراقيين. وأعرب بايدن عن ترحيبه بمبادرة بغداد لاستضافة مباحثات بين الرياض وطهران.
بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، اليوم السبت إن "الطرفين (بايدن والكاظمي) شددا على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله".
ورحب بايدن "بمبادرة رئيس الوزراء الكاظمي
لقيام السعودية وإيران بعقد مباحثات في بغداد". وتابع أن "العلاقة بين العراق وأمريكا مهمة لنا".
وأشار الرئيس الأمريكي
إلى أن "العراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد".
من جهته، أكد الكاظمي أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل".
وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة جدة السعودية.