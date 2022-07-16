https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-يغادر-السعودية-في-ختام-جولة-شرق-أوسطية-وأمير-مكة-يودعه-في-مطار-الملك-عبد-العزيز-1065147411.html
بايدن يغادر السعودية في ختام جولة شرق أوسطية... وأمير مكة يودعه في مطار الملك عبد العزيز
بايدن يغادر السعودية في ختام جولة شرق أوسطية... وأمير مكة يودعه في مطار الملك عبد العزيز
غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح اليوم. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T14:58+0000
2022-07-16T14:58+0000
2022-07-16T14:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
جو بايدن
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وحسب قناة الإخبارية السعودية، "ودع أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة".وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ويعتبر بايدن أول رئيس أمريكي يزور الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من دون أن تصحبه قوات تشارك في أي عمليات عسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, جو بايدن
بايدن يغادر السعودية في ختام جولة شرق أوسطية... وأمير مكة يودعه في مطار الملك عبد العزيز
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غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح اليوم.
وحسب قناة الإخبارية السعودية، "ودع أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة".
وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين
، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويعتبر بايدن أول رئيس أمريكي
يزور الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من دون أن تصحبه قوات تشارك في أي عمليات عسكرية.