https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-يواجه-العزل-إذا-خسر-الديمقراطيون-انتخابات-التجديد-النصفي-1065151524.html
بايدن يواجه "العزل" إذا خسر الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي
بايدن يواجه "العزل" إذا خسر الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي
أفادت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يواجه إجراءات عزل إذا فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لشهر... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:11+0000
2022-07-16T16:11+0000
2022-07-16T16:11+0000
العالم
جو بايدن
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وبحسب الصحيفة، إذا فقد حزب بايدن السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، فقد ينتهي الأمر بالمساءلة في ضوء إشارة بعض الجمهوريين إلى أن غالبية أعضاء حزبهم سيتحركون في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يواجهون خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي سيتنافس فيها السياسيون على مقاعد المجلسين.وتتطلب إجراءات العزل أصوات أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس وثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، في حين تنوه الصحيفة إلى أن: "هذا لم يحدث قط، ومن غير المرجح أن يحصل الجمهوريون على مقاعد كافية في عام 2023".
https://arabic.sputniknews.com/20220716/-بايدن-وابن-زايد-يبحثان-فرص-تنمية-التعاون-المشترك-بين-البلدين--1065140864.html
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العالم, جو بايدن
بايدن يواجه "العزل" إذا خسر الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي
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أفادت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يواجه إجراءات عزل إذا فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب الصحيفة
، إذا فقد حزب بايدن السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، فقد ينتهي الأمر بالمساءلة في ضوء إشارة بعض الجمهوريين إلى أن غالبية أعضاء حزبهم سيتحركون في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يواجهون خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي سيتنافس فيها السياسيون على مقاعد المجلسين.
وتتطلب إجراءات العزل أصوات أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس وثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، في حين تنوه الصحيفة إلى أن: "هذا لم يحدث قط، ومن غير المرجح أن يحصل الجمهوريون على مقاعد كافية في عام 2023".