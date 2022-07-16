https://arabic.sputniknews.com/20220716/برنامج-الأغذية-العالمي-يعلن-تجنب-المجاعة-في-إقليم-تيغراي-بإثيوبيا-1065131634.html

برنامج الأغذية العالمي يعلن تجنب المجاعة في إقليم تيغراي بإثيوبيا

برنامج الأغذية العالمي يعلن تجنب المجاعة في إقليم تيغراي بإثيوبيا

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه تمكن من توصيل المساعدات الغذائية الأساسية ‏لملايين الأشخاص في منطقة تيغراي الإثيوبية، وكذلك إلى منطقتي... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T10:30+0000

2022-07-16T10:30+0000

2022-07-16T10:30+0000

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وقال مدير برامج الأغذية العالمية لشمال إثيوبيا، أدريان فان دير كناب، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي أفريقيا"، إن الهدنة الإنسانية المتفق عليها في شهر نيسان/ أبريل الماضي سمحت لبرنامج الأغذية العالمي بهدنة إنسانية في تيغراي.وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي قد جلب الغذاء لـ1.1 مليون شخص من أصل 2.1 مخطط له؛ وهناك إمدادات غذائية لمعالجة المليون المتبقية.وتابع أن الحرب التي دارت لمدة 20 شهرا تسببت في تدهور الأوضاع في منطقة تيغراي وعفر والأمهرة.وقال: "نحن بحاجة إلى فتح المزيد من الممرات، ونحتاج إلى استمرار الهدنة الإنسانية، ونتوقع أن تستمر، لكننا بحاجة إلى فتح المزيد من الممرات، بالطبع نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال، لقد نفد منا المال، لكن بشكل عام، نحتاج أيضا إلى المزيد من الخدمات الأساسية حتى تتمكن الاقتصادات المحلية من البدء في الانتقاء".وردا على سؤال يتعلق بتقارير عن اتهامات من كلا الجانبين بشأن عرقلة قوافل المساعدات، أجاب دير كناب: "لم يتم حظرنا منذ نيسان/ أبريل، سواء من الحكومة أم من قوات تحرير تيغراي اللتان لم تمنعا تدفق المساعدات إلى الممر المفتوح".ومنذ أن أعلنت حكومة إثيوبيا الهدنة الإنسانية في شهر أبريل 2022، كان هناك تحسنا ملحوظا في الوضع مع مرور مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات إلى تيغراي.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/الحكومة-الإثيوبية-تعلن-عن-هدنة-إنسانية-فورية-مع-إقليم-تيغراي-1060419819.html

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