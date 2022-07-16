https://arabic.sputniknews.com/20220716/بعد-إطلاق-صاروخين-من-غزة-غانتس-يجري-تقييما-للوضع-بمشاركة-رئيس-الأركان-1065156605.html
بعد إطلاق صاروخين من غزة... غانتس يجري تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان
بعد إطلاق صاروخين من غزة... غانتس يجري تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان
يجري وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، بعد إطلاق صاروخين أمس من قطاع غزة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:06+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يجري حاليا تقييم الوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، بقيادة وزير الدفاع وبمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الدفاع، ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس شعبة العمليات ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية".وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحادث لن ينزلق إلى تصعيد في هذه المرحلة.وتابعت: "تدرس مؤسسة الدفاع ما إذا كان سيتم إغلاق معبر إيريز (بيت حانون) أمام آلاف العمال من غزة بعد إطلاق الصواريخ وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق الليلة وفقا لتقييم الوضع".وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن طائراته المقاتلة هاجمت في ساعة مبكرة من فجر السبت، موقعين عسكريين يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقطاع غزة.وأضاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن أحد الموقعين هو عبارة عن ورشة لإنتاج الصواريخ تحت الأرض، والموقع الثاني هو منشأة لإنتاج الأسلحة.وأوضح أن الهجومين جاءا ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.فيما قالت قناة "كان" الرسمية إنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-قصف-مواقع-حماس-اليوم-بـ-16-طنا-من-القنابل-1065153702.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
بعد إطلاق صاروخين من غزة... غانتس يجري تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان
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يجري وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، بعد إطلاق صاروخين أمس من قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يجري حاليا تقييم الوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، بقيادة وزير الدفاع وبمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الدفاع، ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس شعبة العمليات ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية".
وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحادث لن ينزلق إلى تصعيد في هذه المرحلة.
وتابعت: "تدرس مؤسسة الدفاع ما إذا كان سيتم إغلاق معبر إيريز (بيت حانون) أمام آلاف العمال من غزة بعد إطلاق الصواريخ وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق الليلة وفقا لتقييم الوضع".
وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن طائراته المقاتلة هاجمت في ساعة مبكرة من فجر السبت، موقعين عسكريين يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقطاع غزة.
وأضاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن أحد الموقعين هو عبارة عن ورشة لإنتاج الصواريخ تحت الأرض، والموقع الثاني هو منشأة لإنتاج الأسلحة.
وأوضح أن الهجومين جاءا ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
فيما قالت قناة
"كان" الرسمية إنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.