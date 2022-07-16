عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بعد-إطلاق-صاروخين-من-غزة-غانتس-يجري-تقييما-للوضع-بمشاركة-رئيس-الأركان-1065156605.html
بعد إطلاق صاروخين من غزة... غانتس يجري تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان
بعد إطلاق صاروخين من غزة... غانتس يجري تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان
يجري وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، بعد إطلاق صاروخين أمس من قطاع غزة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:06+0000
2022-07-16T18:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يجري حاليا تقييم الوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، بقيادة وزير الدفاع وبمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الدفاع، ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس شعبة العمليات ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية".وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحادث لن ينزلق إلى تصعيد في هذه المرحلة.وتابعت: "تدرس مؤسسة الدفاع ما إذا كان سيتم إغلاق معبر إيريز (بيت حانون) أمام آلاف العمال من غزة بعد إطلاق الصواريخ وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق الليلة وفقا لتقييم الوضع".وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن طائراته المقاتلة هاجمت في ساعة مبكرة من فجر السبت، موقعين عسكريين يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقطاع غزة.وأضاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن أحد الموقعين هو عبارة عن ورشة لإنتاج الصواريخ تحت الأرض، والموقع الثاني هو منشأة لإنتاج الأسلحة.وأوضح أن الهجومين جاءا ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.فيما قالت قناة "كان" الرسمية إنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-قصف-مواقع-حماس-اليوم-بـ-16-طنا-من-القنابل-1065153702.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2131923b2c1b94e59a77ad4ba386650c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة

بعد إطلاق صاروخين من غزة... غانتس يجري تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان

18:06 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبرTelegram
يجري وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، بعد إطلاق صاروخين أمس من قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يجري حاليا تقييم الوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، بقيادة وزير الدفاع وبمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الدفاع، ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس شعبة العمليات ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية".
وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحادث لن ينزلق إلى تصعيد في هذه المرحلة.
وتابعت: "تدرس مؤسسة الدفاع ما إذا كان سيتم إغلاق معبر إيريز (بيت حانون) أمام آلاف العمال من غزة بعد إطلاق الصواريخ وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق الليلة وفقا لتقييم الوضع".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
إعلام: الجيش الإسرائيلي قصف مواقع "حماس" اليوم بـ 16 طنا من القنابل
17:12 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن طائراته المقاتلة هاجمت في ساعة مبكرة من فجر السبت، موقعين عسكريين يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقطاع غزة.
وأضاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن أحد الموقعين هو عبارة عن ورشة لإنتاج الصواريخ تحت الأرض، والموقع الثاني هو منشأة لإنتاج الأسلحة.
وأوضح أن الهجومين جاءا ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
فيما قالت قناة "كان" الرسمية إنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала