https://arabic.sputniknews.com/20220716/بيان-خليجي-أمريكي-التأكيد-على-خلو-منطقة-الخليج-من-أسلحة-الدمار-الشامل--1065149025.html
بيان خليجي أمريكي: التأكيد على خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل
بيان خليجي أمريكي: التأكيد على خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل
أكد البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية على خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل، والعمل على منع إيران من تطوير سلاح نووي. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:23+0000
2022-07-16T15:23+0000
2022-07-16T15:54+0000
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ولفت البيان إلى أنه تم خلال القمة التأكيد المشترك على حفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية.وجدد زعماء القمة دعوتهم إلى إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبقاء منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).وجاء في البيان الختامي الصادر عن قمة جدة: "جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً".وشدد الزعماء المشاركون في القمة، على دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وفقا للبيان.وفي سياق آخر أكد الزعماء المشاركون في القمة، بحسب الببيان على دعمهم للأمن المائي لمصر، وأهمية الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة: "بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة".وأكد القادة، حسب البيان، على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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بيان خليجي أمريكي: التأكيد على خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل
15:23 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية على خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل، والعمل على منع إيران من تطوير سلاح نووي.
ولفت البيان إلى أنه تم خلال القمة التأكيد المشترك على حفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية.
وجدد زعماء القمة دعوتهم إلى إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبقاء منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)
.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن قمة جدة: "جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً".
وشدد الزعماء المشاركون في القمة، على دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وفقا للبيان.
وفي سياق آخر أكد الزعماء المشاركون في القمة، بحسب الببيان على دعمهم للأمن المائي لمصر، وأهمية الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة: "بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة".
وأكد القادة، حسب البيان، على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2021.