عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/تحطم-طائرة-شحن-في-شمال-اليونان-1065165210.html
تحطم طائرة شحن في شمال اليونان
تحطم طائرة شحن في شمال اليونان
تحطمت طائرة شحن في وقت متأخر اليوم السبت قرب باليوتشوري كافالاس في شمال اليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء أثينا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T21:51+0000
2022-07-16T21:51+0000
اليونان
تحطم طائرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg
ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن النيران اشتعلت في الطائرة وأنهم سمعوا دوي انفجارات.قال مسؤولون محليون إن 15 من رجال الإطفاء و7 سيارات إطفاء تم نشرهم في موقع تحطم الطائرة، بحسب "فرانس برس".ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الطائرة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت تصريحا لإجراء هبوط اضطراري بالقرب من مطار كافالا، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.ذكرت قناة "إي أر تي" التي تديرها الدولة أنها طائرة أوكرانية من طراز أنتونوف، اشتعلت فيها النيران بالفعل قبل أن تتحطم وفقا لقرويين.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/تحطم-طائرة-أمريكية-مسيرة-من-طراز-إم-كيو--9-ريبر-في-رومانيا-1065063658.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104062/96/1040629609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac52508b31a90594c22c4bc6ef5ec38d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, تحطم طائرة

تحطم طائرة شحن في شمال اليونان

21:51 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تحطمت طائرة شحن في وقت متأخر اليوم السبت قرب باليوتشوري كافالاس في شمال اليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء أثينا.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن النيران اشتعلت في الطائرة وأنهم سمعوا دوي انفجارات.
طائرة مسيرة إم كيو-9 ريبر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
تحطم طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو -9 ريبر" في رومانيا
14 يوليو, 16:34 GMT
قال مسؤولون محليون إن 15 من رجال الإطفاء و7 سيارات إطفاء تم نشرهم في موقع تحطم الطائرة، بحسب "فرانس برس".
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الطائرة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت تصريحا لإجراء هبوط اضطراري بالقرب من مطار كافالا، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.
ذكرت قناة "إي أر تي" التي تديرها الدولة أنها طائرة أوكرانية من طراز أنتونوف، اشتعلت فيها النيران بالفعل قبل أن تتحطم وفقا لقرويين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала