https://arabic.sputniknews.com/20220716/تحطم-طائرة-شحن-في-شمال-اليونان-1065165210.html
تحطم طائرة شحن في شمال اليونان
تحطم طائرة شحن في شمال اليونان
تحطمت طائرة شحن في وقت متأخر اليوم السبت قرب باليوتشوري كافالاس في شمال اليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء أثينا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T21:51+0000
2022-07-16T21:51+0000
2022-07-16T21:51+0000
اليونان
تحطم طائرة
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ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن النيران اشتعلت في الطائرة وأنهم سمعوا دوي انفجارات.قال مسؤولون محليون إن 15 من رجال الإطفاء و7 سيارات إطفاء تم نشرهم في موقع تحطم الطائرة، بحسب "فرانس برس".ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الطائرة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت تصريحا لإجراء هبوط اضطراري بالقرب من مطار كافالا، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.ذكرت قناة "إي أر تي" التي تديرها الدولة أنها طائرة أوكرانية من طراز أنتونوف، اشتعلت فيها النيران بالفعل قبل أن تتحطم وفقا لقرويين.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/تحطم-طائرة-أمريكية-مسيرة-من-طراز-إم-كيو--9-ريبر-في-رومانيا-1065063658.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, تحطم طائرة
تحطم طائرة شحن في شمال اليونان
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تحطمت طائرة شحن في وقت متأخر اليوم السبت قرب باليوتشوري كافالاس في شمال اليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء أثينا.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن النيران اشتعلت في الطائرة وأنهم سمعوا دوي انفجارات.
قال مسؤولون محليون إن 15 من رجال الإطفاء و7 سيارات إطفاء تم نشرهم في موقع تحطم الطائرة
، بحسب "فرانس برس".
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الطائرة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت تصريحا لإجراء هبوط اضطراري بالقرب من مطار كافالا، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.
ذكرت قناة "إي أر تي" التي تديرها الدولة أنها طائرة أوكرانية من طراز أنتونوف، اشتعلت فيها النيران بالفعل قبل أن تتحطم وفقا لقرويين.