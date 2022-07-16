عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/تحطيم-العشرات-من-شواهد-قبور-يهودية-في-إسطنبول-1065147096.html
تحطيم العشرات من شواهد قبور يهودية في إسطنبول
تحطيم العشرات من شواهد قبور يهودية في إسطنبول
قال موقع عبري، اليوم السبت، إن العشرات من شواهد قبور يهودية في مدينة إسطنبول التركية جرى تحطيمها على يد قصر. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T14:55+0000
2022-07-16T14:55+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_0:102:3001:1790_1920x0_80_0_0_999814f9691861a00f758f842c84a802.jpg
وأضاف موقع "واللا" أنه تم العثور على 36 شاهد قبر محطمة في المقبرة اليهودية في منطقة هاسكوي في إسطنبول.وأضاف أن السلطات التركية اعتقلت حتى الآن خمسة مشتبه بهم جميعهم من القصر.وندد زعماء الجالية اليهودية في البلاد بالحادث. وقالوا "نحن واثقون من أن السلطات المعنية ستعمل على القبض على الجناة.. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يهاجمون القيم المقدسة ويحاولون زرع بذور الصراع والعداء في مجتمعنا بتحقيق أهدافهم".تم إخبار الجالية اليهودية بأن عمر المعتقلين يتراوح بين 12 و13 عاما. أثناء استجوابهم، زعموا أن شواهد القبور قد دمرت عن طريق الخطأ عن طريق كرات طارت إلى المقبرة أثناء اللعب في حديقة قريبة. فيما أعلنت بلدية اسطنبول أنها ستصلح الأضرار.من جانبه، أعرب الكونغرس اليهودي الأوروبي عن تضامنه، معلنا أنه يقف إلى جانب الجالية اليهودية في إدانة تدنيس عشرات القبور. وقال "هذا العمل الحقير لا يمكن الاستخفاف به. نحن نقدر أن السلطات تعمل على تقديم الجناة إلى العدالة".وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بعد ظهر اليوم عن الاعتقالات وأدان "الهجوم الشنيع".وأشار إلى أنه "نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة إسطنبول لدينا، تم اعتقال اثنين من الضالعين في تنفيذ الحادث، والتحقيق مستمر".وأضاف صويلو "لن نسمح أبدا بمثل هذه الهجمات الاستفزازية من قبل أولئك الذين يحاولون زعزعة وحدتنا وتضامننا".
https://arabic.sputniknews.com/20180609/يهود-تركيا-مسلمين-إفطار-جماعي-1032986110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_238:0:2761:1892_1920x0_80_0_0_bc8b6985f79950bfe808dfecd368f98b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

تحطيم العشرات من شواهد قبور يهودية في إسطنبول

14:55 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKEN
تابعنا عبرTelegram
قال موقع عبري، اليوم السبت، إن العشرات من شواهد قبور يهودية في مدينة إسطنبول التركية جرى تحطيمها على يد قصر.
وأضاف موقع "واللا" أنه تم العثور على 36 شاهد قبر محطمة في المقبرة اليهودية في منطقة هاسكوي في إسطنبول.
وأضاف أن السلطات التركية اعتقلت حتى الآن خمسة مشتبه بهم جميعهم من القصر.
وندد زعماء الجالية اليهودية في البلاد بالحادث. وقالوا "نحن واثقون من أن السلطات المعنية ستعمل على القبض على الجناة.. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يهاجمون القيم المقدسة ويحاولون زرع بذور الصراع والعداء في مجتمعنا بتحقيق أهدافهم".
تم إخبار الجالية اليهودية بأن عمر المعتقلين يتراوح بين 12 و13 عاما. أثناء استجوابهم، زعموا أن شواهد القبور قد دمرت عن طريق الخطأ عن طريق كرات طارت إلى المقبرة أثناء اللعب في حديقة قريبة. فيما أعلنت بلدية اسطنبول أنها ستصلح الأضرار.
رجل يرتدي زي العهد العثماني في إفطار جماعي في أول أيام شهر رمضان المبارك في اسطنبول، تركيا 16 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2018
يهود أتراك يفاجئون جيرانهم المسلمين في أدرنة شمال غربي تركيا
9 يونيو 2018, 18:49 GMT
من جانبه، أعرب الكونغرس اليهودي الأوروبي عن تضامنه، معلنا أنه يقف إلى جانب الجالية اليهودية في إدانة تدنيس عشرات القبور. وقال "هذا العمل الحقير لا يمكن الاستخفاف به. نحن نقدر أن السلطات تعمل على تقديم الجناة إلى العدالة".
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بعد ظهر اليوم عن الاعتقالات وأدان "الهجوم الشنيع".
وأشار إلى أنه "نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة إسطنبول لدينا، تم اعتقال اثنين من الضالعين في تنفيذ الحادث، والتحقيق مستمر".
وأضاف صويلو "لن نسمح أبدا بمثل هذه الهجمات الاستفزازية من قبل أولئك الذين يحاولون زعزعة وحدتنا وتضامننا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала