https://arabic.sputniknews.com/20220716/تحطيم-العشرات-من-شواهد-قبور-يهودية-في-إسطنبول-1065147096.html

تحطيم العشرات من شواهد قبور يهودية في إسطنبول

تحطيم العشرات من شواهد قبور يهودية في إسطنبول

قال موقع عبري، اليوم السبت، إن العشرات من شواهد قبور يهودية في مدينة إسطنبول التركية جرى تحطيمها على يد قصر. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T14:55+0000

2022-07-16T14:55+0000

2022-07-16T14:55+0000

أخبار تركيا اليوم

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وأضاف موقع "واللا" أنه تم العثور على 36 شاهد قبر محطمة في المقبرة اليهودية في منطقة هاسكوي في إسطنبول.وأضاف أن السلطات التركية اعتقلت حتى الآن خمسة مشتبه بهم جميعهم من القصر.وندد زعماء الجالية اليهودية في البلاد بالحادث. وقالوا "نحن واثقون من أن السلطات المعنية ستعمل على القبض على الجناة.. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يهاجمون القيم المقدسة ويحاولون زرع بذور الصراع والعداء في مجتمعنا بتحقيق أهدافهم".تم إخبار الجالية اليهودية بأن عمر المعتقلين يتراوح بين 12 و13 عاما. أثناء استجوابهم، زعموا أن شواهد القبور قد دمرت عن طريق الخطأ عن طريق كرات طارت إلى المقبرة أثناء اللعب في حديقة قريبة. فيما أعلنت بلدية اسطنبول أنها ستصلح الأضرار.من جانبه، أعرب الكونغرس اليهودي الأوروبي عن تضامنه، معلنا أنه يقف إلى جانب الجالية اليهودية في إدانة تدنيس عشرات القبور. وقال "هذا العمل الحقير لا يمكن الاستخفاف به. نحن نقدر أن السلطات تعمل على تقديم الجناة إلى العدالة".وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بعد ظهر اليوم عن الاعتقالات وأدان "الهجوم الشنيع".وأشار إلى أنه "نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة إسطنبول لدينا، تم اعتقال اثنين من الضالعين في تنفيذ الحادث، والتحقيق مستمر".وأضاف صويلو "لن نسمح أبدا بمثل هذه الهجمات الاستفزازية من قبل أولئك الذين يحاولون زعزعة وحدتنا وتضامننا".

https://arabic.sputniknews.com/20180609/يهود-تركيا-مسلمين-إفطار-جماعي-1032986110.html

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أخبار تركيا اليوم