تداول فيديو بشكل واسع يظهر ردة فعل بايدن عند حديث ولي العهد السعودي عن عدم إمكانية زيادة إنتاج النفط
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو مقتطع من مشاهد عقد اجتماع قمة جدة للأمن والتنمية، حيث يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يقول "بعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج".
وربط رواد وسائل التواصل بين كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وردة فعل الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، حيث ظهرت علامات اعتبرها البعض في تغريداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "علامات استغراب أو دهشة أو صدمة".
وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث ربطه الكثيرون بما يحدث في أوكرانيا، حيث تسببت العقوبات الغربية ضد روسيا بحدوث أزمة طاقة في أوروبا وارتفاع كبير بأسعار الطاقة.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطعا يظهر رد فعل الرئيس الأميركي بايدن والوفد المرافق له بقمة جدة لحظة إعلان ولي العهد السعودي أن المملكة لن يكون بمقدورها زيادة إنتاج النفط pic.twitter.com/3eWnpcSEk6— موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) July 16, 2022
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد شدد اليوم السبت، على "ضرورة احترام إيران لسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقال ابن سلمان، خلال كلمته الافتتاحية في قمة جدة للأمن والتنمية،
"ندعو إيران باعتبارها دولة جارة إلى التعاون مع دول المنطقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة".
راقب 👇— كلنا مسؤول 🇸🇦 (@NajLabinHmeed) July 16, 2022
رد فعل #بايدن حينما قال سمو #ولي_العهد بأن زيادة مستوى الطاقة الإنتاجية لن يتجاوز 13 مليون برميل يومياً 🇸🇦 . #قمة_جدة_التاريخية pic.twitter.com/dUkIaarSDw
وحول أمن الطاقة العالمي، لفت ولي العهد السعودي إلى أن "المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل"، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
رد فعل الرئيس الأميركي #بايدن والوفد المرافق له بقمة جدة لحظة إعلان ولي العهد السعودي أن المملكة لن يكون بمقدورها زيادة إنتاج النفط.#السعودية #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/6Iti2JMHlV— خالد اسكيف (@khalediskef) July 16, 2022
وحول الشأن اليمني، أكد أن ولي العهد السعودي أن "المملكة دعمت جميع الجهود الرامية للوصول لحل سياسي يمني – يمني وفقا للمرجعيات الثلاث"، معبرا عن أمله في أن تؤسس قمة جدة للأمن والتنمية لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن "التحديات العالمية بسبب جائحة كورونا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي".