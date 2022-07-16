https://arabic.sputniknews.com/20220716/تداول-فيديو-بشكل-واسع-يظهر-ردة-فعل-بايدن-عند-حديث-ولي-العهد-السعودي-عن-عدم-إمكانية-زيادة-إنتاج-1065163886.html

تداول فيديو بشكل واسع يظهر ردة فعل بايدن عند حديث ولي العهد السعودي عن عدم إمكانية زيادة إنتاج النفط

تداول فيديو بشكل واسع يظهر ردة فعل بايدن عند حديث ولي العهد السعودي عن عدم إمكانية زيادة إنتاج النفط

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو مقتطع من مشاهد عقد اجتماع قمة جدة للأمن والتنمية، حيث يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يقول... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T21:20+0000

2022-07-16T21:20+0000

2022-07-16T21:19+0000

العالم العربي

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

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وربط رواد وسائل التواصل بين كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وردة فعل الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، حيث ظهرت علامات اعتبرها البعض في تغريداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "علامات استغراب أو دهشة أو صدمة".وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث ربطه الكثيرون بما يحدث في أوكرانيا، حيث تسببت العقوبات الغربية ضد روسيا بحدوث أزمة طاقة في أوروبا وارتفاع كبير بأسعار الطاقة.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد شدد اليوم السبت، على "ضرورة احترام إيران لسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقال ابن سلمان، خلال كلمته الافتتاحية في قمة جدة للأمن والتنمية،وحول أمن الطاقة العالمي، لفت ولي العهد السعودي إلى أن "المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل"، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.وحول الشأن اليمني، أكد أن ولي العهد السعودي أن "المملكة دعمت جميع الجهود الرامية للوصول لحل سياسي يمني – يمني وفقا للمرجعيات الثلاث"، معبرا عن أمله في أن تؤسس قمة جدة للأمن والتنمية لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية.وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن "التحديات العالمية بسبب جائحة كورونا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي".

https://arabic.sputniknews.com/20220716/بيان-خليجي-أمريكي-التأكيد-على-خلو-منطقة-الخليج-من-أسلحة-الدمار-الشامل--1065149025.html

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العالم العربي, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان