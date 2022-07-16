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https://arabic.sputniknews.com/20220716/تراجع-قدرة-تونس-على-تغطية-وارداتها-إلى-118-يوما-1065150551.html
تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها إلى 118 يوما
تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها إلى 118 يوما
أفادت وسائل إعلامية أن قدرة تونس على تغطية واردتها تراجعت بالاعتماد على العملة الأجنبية بحلول يوم 15 يوليو/تموز 2022، إلى 118 يوما مقابل 138 يوما خلال نفس... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:48+0000
2022-07-16T15:48+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وبحسب موقع "نسمة"، تشير ذات المعطيات إلى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي، خلال نفس الفترة من سنة 2021، كان في حدود 21.7 مليار دينار أي ما يعادل حينها تغطية 138 يوما من التوريد.وتراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بنحو 20 يوما بحلول 15 يوليو 2022، مقارنة بقدرتها على تغطية الواردات خلال نفس الفترة من سنة 2021.وبلغ سعر صرف 1 دولار أمريكي 3.187 دينار بحلول يوم 14 يوليو 2022، في حين كان عند مستوى 2.8 دينار خلال نفس الفترة من 2021.في المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار سجلت يوم 14 يوليو 2021 إلى 3.210 دينار تم بلوغها يوم 14 جويلية 2022.فيما أشار خبراء إلى أن التقلبات التي يشهدها الدولار والأورو يمكن أن تنعكس على حجم احتياطي تونس من العملة الأجنبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/فيفا-يلزم-الصفاقسي-التونسي-بدفع-أكثر-من-127-ألف-دولار-للاعب-الأهلي-المصري-السابق-1065139133.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها إلى 118 يوما

15:48 GMT 16.07.2022
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© flickr.com / Cernavoda
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أفادت وسائل إعلامية أن قدرة تونس على تغطية واردتها تراجعت بالاعتماد على العملة الأجنبية بحلول يوم 15 يوليو/تموز 2022، إلى 118 يوما مقابل 138 يوما خلال نفس الفترة من 2021 رغم ارتفاع قيمة الاحتياطيات إلى 23.9 مليار دينار، وفق بيانات للبنك المركزي.
وبحسب موقع "نسمة"، تشير ذات المعطيات إلى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي، خلال نفس الفترة من سنة 2021، كان في حدود 21.7 مليار دينار أي ما يعادل حينها تغطية 138 يوما من التوريد.
وتراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بنحو 20 يوما بحلول 15 يوليو 2022، مقارنة بقدرتها على تغطية الواردات خلال نفس الفترة من سنة 2021.
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وبلغ سعر صرف 1 دولار أمريكي 3.187 دينار بحلول يوم 14 يوليو 2022، في حين كان عند مستوى 2.8 دينار خلال نفس الفترة من 2021.
في المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار سجلت يوم 14 يوليو 2021 إلى 3.210 دينار تم بلوغها يوم 14 جويلية 2022.
فيما أشار خبراء إلى أن التقلبات التي يشهدها الدولار والأورو يمكن أن تنعكس على حجم احتياطي تونس من العملة الأجنبية.
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