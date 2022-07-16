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https://arabic.sputniknews.com/20220716/تركيا-لن-نكون-مخيما-للاجئين-أو-حرس-حدود-لأي-دولة-1065156967.html
تركيا: لن نكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة
تركيا: لن نكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن بلاده لن تكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:14+0000
2022-07-16T18:14+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية تشير إلى أن بريطانيا ستطلب من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة للاتفاق مع رواندا حول استقبال اللاجئين على أراضيها، بحسب وكالة "الأناضول".وقال تانجو بيلغيتش المتحدث باسم الوزارة: "نأمل أن تكون تلك المزاعم التي تناقلتها الصحافة" عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "لا أساس لها".وأضاف: "ليس واردا بالنسبة لتركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجا يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء".وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، عن خطة لترحيل طالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا، وفق اتفاقية هجرة وقعها الجانبان.وتنص هذه الاتفاقية على منح الأشخاص الإقامة والدعم في دولة رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بريطانيا-ترحل-مهاجرين-عير-شرعيين--إلى-رواندا-1064131353.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا: لن نكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة

18:14 GMT 16.07.2022
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لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . POOL
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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن بلاده لن تكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة.
جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية تشير إلى أن بريطانيا ستطلب من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة للاتفاق مع رواندا حول استقبال اللاجئين على أراضيها، بحسب وكالة "الأناضول".
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بريطانيا ترحل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
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وقال تانجو بيلغيتش المتحدث باسم الوزارة: "نأمل أن تكون تلك المزاعم التي تناقلتها الصحافة" عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "لا أساس لها".
وأضاف: "ليس واردا بالنسبة لتركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجا يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، عن خطة لترحيل طالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا، وفق اتفاقية هجرة وقعها الجانبان.
وتنص هذه الاتفاقية على منح الأشخاص الإقامة والدعم في دولة رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.
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