https://arabic.sputniknews.com/20220716/تركيا-لن-نكون-مخيما-للاجئين-أو-حرس-حدود-لأي-دولة-1065156967.html
تركيا: لن نكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة
تركيا: لن نكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن بلاده لن تكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:14+0000
2022-07-16T18:14+0000
2022-07-16T18:14+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية تشير إلى أن بريطانيا ستطلب من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة للاتفاق مع رواندا حول استقبال اللاجئين على أراضيها، بحسب وكالة "الأناضول".وقال تانجو بيلغيتش المتحدث باسم الوزارة: "نأمل أن تكون تلك المزاعم التي تناقلتها الصحافة" عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "لا أساس لها".وأضاف: "ليس واردا بالنسبة لتركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجا يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء".وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، عن خطة لترحيل طالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا، وفق اتفاقية هجرة وقعها الجانبان.وتنص هذه الاتفاقية على منح الأشخاص الإقامة والدعم في دولة رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بريطانيا-ترحل-مهاجرين-عير-شرعيين--إلى-رواندا-1064131353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا: لن نكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة
تابعنا عبر
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن بلاده لن تكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة.
جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية تشير إلى أن بريطانيا ستطلب من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة للاتفاق مع رواندا حول استقبال اللاجئين على أراضيها، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال تانجو بيلغيتش المتحدث باسم الوزارة: "نأمل أن تكون تلك المزاعم التي تناقلتها الصحافة" عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "لا أساس لها".
وأضاف: "ليس واردا بالنسبة لتركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجا يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، عن خطة لترحيل طالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا، وفق اتفاقية هجرة وقعها الجانبان.
وتنص هذه الاتفاقية على منح الأشخاص الإقامة والدعم في دولة رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.