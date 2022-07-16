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https://arabic.sputniknews.com/20220716/تركيا-نلعب-دورا-رئيسيا-لحل-أزمة-الغذاء-ونقص-الحبوب-1065140151.html
تركيا: نلعب دورا رئيسيا لحل أزمة الغذاء ونقص الحبوب
تركيا: نلعب دورا رئيسيا لحل أزمة الغذاء ونقص الحبوب
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تلعب دورا رئيسيا في عملية التفاوض بشأن "قضية نقص الحبوب" وتبذل كل ما في وسعها لحل أزمة الغذاء. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:00+0000
2022-07-16T13:00+0000
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سبوتنيك. وأوضح الوزير التركي خلال كلمة ألقاها في أنطاليا أن "تركيا هي أهم لاعب يبذل كل ما في وسعه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وحل أزمة الغذاء"، وفيما يتعلق بكلتا هاتين المسألتين، "يعلق الجميع آمالهم على خطوات تركيا، وقد شكر الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً رئيسنا لجهوده في حل أزمة الغذاء".استضافت إسطنبول مفاوضات "قضية الحبوب" بين المسؤولين العسكريين لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز.وبعد المحادثات، صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن الطرفين اتفقا على إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، على أن يعقد الجانبان الروسي والأوكراني جولة أخرى من مفاوضات "قضية الحبوب" في تركيا.كما أشار مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إلى أنه من المقرر عقد اجتماع جديد لوفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول "قضية الحبوب" في الفترة من 20 إلى 21 يوليو.وأضاف المصدر أنه لا توجد عقبات كبيرة أمام توقيع اتفاقية بشأن حرية مرور السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود، إلا أنه لم تتم مناقشة سوى التفاصيل الفنية.وبحسب المصدر، فإن الاتفاق حول "قضية الحبوب" يعني إنشاء منطقة أمنية لتفتيش السفن بالقرب من المياه الأوكرانية وليس في الموانئ؛ ومن المقرر أن تتم السيطرة على السفن بشكل مشترك بين تركيا والأمم المتحدة.يذكر أن الأمم المتحدة حذرت مرارا من احتمال حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، وتتهم دول غربية روسيا بوقف شحنات الحبوب في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، فيما تؤكد موسكو على أن الموانئ كانت ملغمة من قبل أوكرانيا، ما يجعل تسيير الشحنات مستحيلا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا قامت كييف بإزالة الألغام من الموانئ، ستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون صعوبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/أوكرانيا-تضرم-النار-في-حقول-القمح-بمنطقة-زابوروجيه-1065075879.html
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تركيا: نلعب دورا رئيسيا لحل أزمة الغذاء ونقص الحبوب

13:00 GMT 16.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تلعب دورا رئيسيا في عملية التفاوض بشأن "قضية نقص الحبوب" وتبذل كل ما في وسعها لحل أزمة الغذاء.
سبوتنيك. وأوضح الوزير التركي خلال كلمة ألقاها في أنطاليا أن "تركيا هي أهم لاعب يبذل كل ما في وسعه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وحل أزمة الغذاء"، وفيما يتعلق بكلتا هاتين المسألتين، "يعلق الجميع آمالهم على خطوات تركيا، وقد شكر الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً رئيسنا لجهوده في حل أزمة الغذاء".
استضافت إسطنبول مفاوضات "قضية الحبوب" بين المسؤولين العسكريين لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز.
وبعد المحادثات، صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن الطرفين اتفقا على إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، على أن يعقد الجانبان الروسي والأوكراني جولة أخرى من مفاوضات "قضية الحبوب" في تركيا.
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أمس, 05:53 GMT
كما أشار مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إلى أنه من المقرر عقد اجتماع جديد لوفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول "قضية الحبوب" في الفترة من 20 إلى 21 يوليو.
وأضاف المصدر أنه لا توجد عقبات كبيرة أمام توقيع اتفاقية بشأن حرية مرور السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود، إلا أنه لم تتم مناقشة سوى التفاصيل الفنية.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق حول "قضية الحبوب" يعني إنشاء منطقة أمنية لتفتيش السفن بالقرب من المياه الأوكرانية وليس في الموانئ؛ ومن المقرر أن تتم السيطرة على السفن بشكل مشترك بين تركيا والأمم المتحدة.
يذكر أن الأمم المتحدة حذرت مرارا من احتمال حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، وتتهم دول غربية روسيا بوقف شحنات الحبوب في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، فيما تؤكد موسكو على أن الموانئ كانت ملغمة من قبل أوكرانيا، ما يجعل تسيير الشحنات مستحيلا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا قامت كييف بإزالة الألغام من الموانئ، ستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون صعوبة.
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