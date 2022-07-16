تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

دونيتسك: ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني المدفعي إلى أربعة أشخاص في منطقة بتروفسكي

أعلنت سلطات الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على منطقة بتروفسكي إلى أربعة مواطنين.

ونشرت السلطات بصفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أن "أربعة مدنيين أصيبوا من جراء القصف المدفعي الأوكراني الذي حصل صباحا عند الساعة 5:45".

وأضاف المنشور أن القوات الأوكرانية أطلقت سلسلة من القذائف المدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت عائلة لقصف في حي كييفسكي ليلاً ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة رجل وطفل.