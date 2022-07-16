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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/تغطية-مباشرةآخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1065123101.html
تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T06:33+0000
2022-07-16T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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طيار داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:33 GMT 16.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:18 GMT 16.07.2022
دونيتسك: ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني المدفعي إلى أربعة أشخاص في منطقة بتروفسكي
أعلنت سلطات الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على منطقة بتروفسكي إلى أربعة مواطنين.
ونشرت السلطات بصفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أن "أربعة مدنيين أصيبوا من جراء القصف المدفعي الأوكراني الذي حصل صباحا عند الساعة 5:45".
وأضاف المنشور أن القوات الأوكرانية أطلقت سلسلة من القذائف المدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت عائلة لقصف في حي كييفسكي ليلاً ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة رجل وطفل.
07:05 GMT 16.07.2022
شويغو يوجه بتعزيز إجراءات الجيش الروسي لمنع كييف من توجيه ضربات إلى المناطق السكنية
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