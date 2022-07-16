https://arabic.sputniknews.com/20220716/تفاحة-يوميا-لإبعاد-الكآبة-ورقائق-بطاطس-أقل-لتخفيف-القلق-1065147974.html

تفاحة يوميا لإبعاد الكآبة ورقائق بطاطس أقل لتخفيف القلق

تفاحة يوميا لإبعاد الكآبة ورقائق بطاطس أقل لتخفيف القلق

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الأشخاص الذين حصلوا على خمس قطع من الفاكهة الموصى بها يوميا كانوا أقل عرضة للاكتئاب. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T15:13+0000

2022-07-16T15:13+0000

2022-07-16T15:13+0000

العالم

الصحة

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاءت النتائج عكسية بالنسبة للأشخاص الذين استمتعوا بتناول وجبة خفيفة على رقائق البطاطس (الشبس)، في حين لم يتم العثور على مثل هذه الروابط لأكل الخضروات.وتم التوصل لهذه النتائج بعد أن قام الباحثون بمسح ما يقرب من 430 بالغا لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية على صحتهم العقلية، حيث ادعى الباحثون أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن تكون ناجمة عن تناولها نيئة، حيث يمكن أن تؤدي عملية الطهي إلى فقدان مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات الدقيقة المهمة في عمل الدماغ.وقال مؤلف الدراسة نيكولا جين توك، من جامعة آستون في برمنغهام: "من الممكن أن يكون تغيير ما نتناوله من الوجبات الخفيفة طريقة بسيطة وسهلة للغاية لتحسين صحتنا العقلية"، مضيفا "بشكل عام، من المفيد التعود على تناول الفاكهة".واستخدمت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، استبيانا لـ 428 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، حيث سُئلوا جميعا عن عدد المرات التي يأكلون فيها الفاكهة والخضروات يوميا، وعن عدد المرات التي تناولوا فيها الحلويات أو الوجبات الخفيفة المعالجة اللذيذة مثل رقائق البطاطس، إضافة إلى طرح أسئلة عليهم لتحديد مستويات الاكتئاب والقلق والصحة النفسية العامة لديهم، وأخذ الباحثون في الاعتبار العمر والجنس ووزن الجسم وممارسة الرياضة والصحة العامة وتناول الكحول.وخلصت النتائج إلى أن تناول الفاكهة يرتبط بشدة بانخفاض الاكتئاب وزيادة درجات الصحة العقلية، فيما ارتبط تناول المزيد من الوجبات الخفيفة اللذيذة بمستويات عالية من القلق، فضلا عن "الهفوات العقلية اليومية".ولم يقترح الفريق كمية الفاكهة التي يجب تناولها لرؤية تحسن في الصحة العقلية، أو ينصح بحد أقصى بشأن عدد رقائق البطاطس التي يجب أن تتناولها.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/6-فوائد-مدهشة-للتفاح-1059164542.html

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