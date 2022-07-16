https://arabic.sputniknews.com/20220716/تقرير-رسمي-صادرات-مصر-لدول-الخليج-في-2021-بلغت-45-مليار-دولار-والواردات-117-مليار-دولار-1065148596.html
تقرير رسمي: صادرات مصر لدول الخليج في 2021 بلغت 4.5 مليار دولار والواردات 11.7 مليار دولار
تقرير رسمي: صادرات مصر لدول الخليج في 2021 بلغت 4.5 مليار دولار والواردات 11.7 مليار دولار
كشفت إحصائيات رسمية، في مصر، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في 2021 بالمقارنة بعام 2020، بنسبة وصلت إلى 21.7%. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:20+0000
2022-07-16T15:20+0000
2022-07-16T15:20+0000
السعودية
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101628/26/1016282628_0:51:1739:1029_1920x0_80_0_0_c39cf93a1ee890d932c6db1fe7c28762.jpg
وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.1 مليار دولار خلال 2021، مقابل 13.3 مليار دولار خلال 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار.وأوضح بيان الجهاز، وهو الجهة الرسمية للإحصاء في مصر، أن قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 بلغت 4.5 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.وأشار البيان إلى أن السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيراداً من مصرخلال العام الماضي حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار.ولفت البيان إلى أنه في المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 لتصل إلى 11.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.وأكد البيان إلى أن السعودية تصدرت قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.4 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/72-ارتفاعا-في-قيمة-التبادل-التجاري-بين-مصر-وعمان--1064296982.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101628/26/1016282628_150:0:1590:1080_1920x0_80_0_0_e29bf96e7c7adf781ebfd1cbbff5a20d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
تقرير رسمي: صادرات مصر لدول الخليج في 2021 بلغت 4.5 مليار دولار والواردات 11.7 مليار دولار
تابعنا عبر
كشفت إحصائيات رسمية، في مصر، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في 2021 بالمقارنة بعام 2020، بنسبة وصلت إلى 21.7%.
وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.1 مليار دولار خلال 2021، مقابل 13.3 مليار دولار خلال 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار.
وأوضح بيان الجهاز، وهو الجهة الرسمية للإحصاء في مصر، أن قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 بلغت 4.5 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.
وأشار البيان إلى أن السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيراداً من مصرخلال العام الماضي حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار.
ولفت البيان إلى أنه في المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 لتصل إلى 11.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.
وأكد البيان إلى أن السعودية تصدرت قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.4 مليار دولار.