https://arabic.sputniknews.com/20220716/توقيع-اتفاقيات-صداقة-وتعاون-بين-جمهورية-لوغانسك-ومنطقة-خاركوف-1065128094.html
توقيع اتفاقيات صداقة وتعاون بين جمهورية لوغانسك ومنطقة خاركوف
توقيع اتفاقيات صداقة وتعاون بين جمهورية لوغانسك ومنطقة خاركوف
يوقع رئيس إدارة الأراضي المحررة في منطقة خاركوف فيتالي غانتشيف ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، اليوم، اتفاقية بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T09:26+0000
2022-07-16T09:26+0000
2022-07-16T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
تعاون
الصداقة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102133/65/1021336522_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_97b0a17b4d5803ff50de24997209905c.jpg
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن إدارة منطقة خاركوف، أن مسودة الاتفاقية تنص على أكثر من 20 مادة في مختلف مجالات التكامل: من المساعدة الإنسانية إلى التعاون في التجارة والثقافة وسياسة الشباب.بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الطرفان بحماية بعضهما البعض بشكل مشترك من العدوان الخارجي، وكذلك الاعتراف المتبادل بصلاحية جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات.من المعروف بالفعل أن سلسلة صيدليات لوغلنسك ستبدأ العمل قريبا في الأراضي المحررة في منطقة خاركوف.هذا ومن المتوقع أن توقع إدارة المنطقة اتفاقية مماثلة مع جمهورية دونيتسك الشعبية في المستقبل القريب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102133/65/1021336522_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_2274897570dbf3909eb0c96ef321433e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, تعاون, الصداقة
توقيع اتفاقيات صداقة وتعاون بين جمهورية لوغانسك ومنطقة خاركوف
تابعنا عبر
يوقع رئيس إدارة الأراضي المحررة في منطقة خاركوف فيتالي غانتشيف ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، اليوم، اتفاقية بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن إدارة منطقة خاركوف، أن مسودة الاتفاقية تنص على أكثر من 20 مادة في مختلف مجالات التكامل: من المساعدة الإنسانية إلى التعاون في التجارة والثقافة وسياسة الشباب.
بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الطرفان بحماية بعضهما البعض بشكل مشترك من العدوان الخارجي، وكذلك الاعتراف المتبادل بصلاحية جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات.
من المعروف بالفعل أن سلسلة صيدليات لوغلنسك ستبدأ العمل قريبا في الأراضي المحررة في منطقة خاركوف.
هذا ومن المتوقع أن توقع إدارة المنطقة اتفاقية مماثلة مع جمهورية دونيتسك الشعبية في المستقبل القريب.