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https://arabic.sputniknews.com/20220716/توقيع-اتفاقيات-صداقة-وتعاون-بين-جمهورية-لوغانسك-ومنطقة-خاركوف-1065128094.html
توقيع اتفاقيات صداقة وتعاون بين جمهورية لوغانسك ومنطقة خاركوف
توقيع اتفاقيات صداقة وتعاون بين جمهورية لوغانسك ومنطقة خاركوف
يوقع رئيس إدارة الأراضي المحررة في منطقة خاركوف فيتالي غانتشيف ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، اليوم، اتفاقية بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T09:26+0000
2022-07-16T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
تعاون
الصداقة
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ونقل مراسل "سبوتنيك" عن إدارة منطقة خاركوف، أن مسودة الاتفاقية تنص على أكثر من 20 مادة في مختلف مجالات التكامل: من المساعدة الإنسانية إلى التعاون في التجارة والثقافة وسياسة الشباب.بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الطرفان بحماية بعضهما البعض بشكل مشترك من العدوان الخارجي، وكذلك الاعتراف المتبادل بصلاحية جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات.من المعروف بالفعل أن سلسلة صيدليات لوغلنسك ستبدأ العمل قريبا في الأراضي المحررة في منطقة خاركوف.هذا ومن المتوقع أن توقع إدارة المنطقة اتفاقية مماثلة مع جمهورية دونيتسك الشعبية في المستقبل القريب.
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أخبار أوكرانيا, تعاون, الصداقة

توقيع اتفاقيات صداقة وتعاون بين جمهورية لوغانسك ومنطقة خاركوف

09:26 GMT 16.07.2022
© Fotolia / Lester120مدينة خاركوف
مدينة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Fotolia / Lester120
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يوقع رئيس إدارة الأراضي المحررة في منطقة خاركوف فيتالي غانتشيف ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، اليوم، اتفاقية بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن إدارة منطقة خاركوف، أن مسودة الاتفاقية تنص على أكثر من 20 مادة في مختلف مجالات التكامل: من المساعدة الإنسانية إلى التعاون في التجارة والثقافة وسياسة الشباب.
بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الطرفان بحماية بعضهما البعض بشكل مشترك من العدوان الخارجي، وكذلك الاعتراف المتبادل بصلاحية جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات.
من المعروف بالفعل أن سلسلة صيدليات لوغلنسك ستبدأ العمل قريبا في الأراضي المحررة في منطقة خاركوف.
هذا ومن المتوقع أن توقع إدارة المنطقة اتفاقية مماثلة مع جمهورية دونيتسك الشعبية في المستقبل القريب.
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