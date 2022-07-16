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"حساب المواطن" السعودي: تحديث البيانات ليس إلزاميا إلا في حالة وجود تغيير
"حساب المواطن" السعودي: تحديث البيانات ليس إلزاميا إلا في حالة وجود تغيير
أكد برنامج "حساب المواطن" في المملكة العربية السعودية، عدم إلزام المواطن السعودي بتحديث بياناته إلا في حالة وجود تغيير فيها. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T08:19+0000
2022-07-16T08:22+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة "عكاظ"، أفاد البرنامج أن "تحديث البيانات ليس إلزاميا إلا في حال طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد"، لافتا إلى أن هذا التحديث يتم من خلال "تفاصيل الطلب"، حيث يتم التحقق منها مرة أخرى.وقال إن البرنامج يقوم بعد التحديث بدراسة "حالة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حساب "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية للدفعة القادمة".وشدد البرنامج على وجوب الإبلاغ عن "كامل المرتب الوظيفي شاملا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنا جميع البدلات والعلاوات، وذلك عند التسجيل أو تحديث البيانات".وعن نتائج الأهلية والحصول عليها، قال البرنامج إن الإعلان عن صدورها يكون شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، لافتا إلى إمكانية معرفتها عن طريق حساب "دراسة الأهلية".
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أخبار السعودية اليوم

"حساب المواطن" السعودي: تحديث البيانات ليس إلزاميا إلا في حالة وجود تغيير

08:19 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 16.07.2022)
© AP Photo / Amr Nabilسعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية
سعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أكد برنامج "حساب المواطن" في المملكة العربية السعودية، عدم إلزام المواطن السعودي بتحديث بياناته إلا في حالة وجود تغيير فيها.
ووفقا لجريدة "عكاظ"، أفاد البرنامج أن "تحديث البيانات ليس إلزاميا إلا في حال طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد"، لافتا إلى أن هذا التحديث يتم من خلال "تفاصيل الطلب"، حيث يتم التحقق منها مرة أخرى.
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وقال إن البرنامج يقوم بعد التحديث بدراسة "حالة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حساب "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية للدفعة القادمة".
وشدد البرنامج على وجوب الإبلاغ عن "كامل المرتب الوظيفي شاملا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنا جميع البدلات والعلاوات، وذلك عند التسجيل أو تحديث البيانات".

وبخصوص "القروض والالتزامات المالية"، أشار البرنامج إلى أنها لا يلتفت إليها، ولا يتم الإفصاح أيضا عن دخل "الضمان الاجتماعي" ضمن الدخل.

وعن نتائج الأهلية والحصول عليها، قال البرنامج إن الإعلان عن صدورها يكون شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، لافتا إلى إمكانية معرفتها عن طريق حساب "دراسة الأهلية".
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