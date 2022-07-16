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https://arabic.sputniknews.com/20220716/خبير-تدابير-خفض-استهلاك-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-قد-تخفف-من-تراجع-إمدادات-الوقود-الروسية-1065129516.html
خبير: تدابير خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي قد تخفف من تراجع إمدادات الوقود الروسية
خبير: تدابير خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي قد تخفف من تراجع إمدادات الوقود الروسية
قال خبير الطاقة في شركة "فيغون كونسولتينغ" الروسية، إيفان تيمونين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن إجراءات الطوارئ المتعلقة بخفض استهلاك الغاز تساعد أوروبا... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T09:54+0000
2022-07-16T09:54+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال تيمونين "في سياق سياسة خفض واردات الغاز الروسي، قد يكون الحل الوحيد لأوروبا على المدى القصير هو اتخاذ إجراءات طارئة تهدف إلى تقليل استهلاك [الطاقة]".وأضاف الخبير أنه في الوقت نفسه، ستكون القدرات اللازمة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من منتجين بدلاء، مثل قطر والولايات المتحدة، متاحة للمنطقة في موعد لا يتجاوز 2025-2026، بعد المشاريع الكبرى، وهي قيد الإنشاء حاليا.وأشار تيمونين إلى أنه سيتعين على أوروبا في هذه الحالة التنافس مع المستهلكين الآسيويين لإبرام صفقات بمستويات أعلى من حجم الغاز.
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

خبير: تدابير خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي قد تخفف من تراجع إمدادات الوقود الروسية

09:54 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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قال خبير الطاقة في شركة "فيغون كونسولتينغ" الروسية، إيفان تيمونين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن إجراءات الطوارئ المتعلقة بخفض استهلاك الغاز تساعد أوروبا على التخفيف من انخفاض إمدادات الوقود الروسية.
وقال تيمونين "في سياق سياسة خفض واردات الغاز الروسي، قد يكون الحل الوحيد لأوروبا على المدى القصير هو اتخاذ إجراءات طارئة تهدف إلى تقليل استهلاك [الطاقة]".
وأضاف الخبير أنه في الوقت نفسه، ستكون القدرات اللازمة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من منتجين بدلاء، مثل قطر والولايات المتحدة، متاحة للمنطقة في موعد لا يتجاوز 2025-2026، بعد المشاريع الكبرى، وهي قيد الإنشاء حاليا.
وأشار تيمونين إلى أنه سيتعين على أوروبا في هذه الحالة التنافس مع المستهلكين الآسيويين لإبرام صفقات بمستويات أعلى من حجم الغاز.
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