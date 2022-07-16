https://arabic.sputniknews.com/20220716/خبير-يكشف-عن-مخاطر-السباحة-في-المياه-المفتوحة-1065139831.html
خبير يكشف عن مخاطر السباحة في المياه المفتوحة
خبير يكشف عن مخاطر السباحة في المياه المفتوحة
حذر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي، فلاديمير زايتسيف، من مخاطر تدفق الماء إلى الأنف والأذنين أثناء السباحة في المياه المفتوحة. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:54+0000
2022-07-16T12:54+0000
2022-07-16T12:54+0000
علوم
التهاب
الحلق
سباحة
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وأوضح زايتسيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن دخول السائل إلى أعضاء الأنف والأذن والحنجرة يؤدي أولاً إلى حدوث صدمة هيدروليكية للأغشية المخاطية وبالتالي يؤدي إلى حدوث عمليات التهابية.وقال "اللحظة الأولى هي نوع من الصدمة الهيدروليكية، أي تأثير سائل على الأغشية المخاطية في تجويف الأنف والبلعوم والبلعوم الأنفي. وإلى حد ما، يكون الغشاء المخاطي قادرا على تحمل هذا الهجوم الهيدروليكي، وعندما يكون التأثير قويا جدًا، يسبب الالتهاب. يمكن أن يدخل الماء إلى الأنبوب السمعي ويحدث احتقان في الأذن. كما يمكن أن يدخل الماء في الجيوب الأنفية الفكية، إلى الجيوب الأمامية، مما يؤدي إلى حدوث التهاب هناك".وأشار الطبيب إلى أنه كلما زادت درجة حرارة الماء واحتوائه على ملح أكثر، قلت المخاطر، مضيفا أنه لكي تكون السباحة آمنة، يجب أن تعتمد مدتها على درجة الحرارة المحيطة "إذا كانت درجة الحرارة من 28 إلى 30 درجة بالخارج، وكانت درجة حرارة الماء أعلى من 20 درجة، فيمكنك البقاء بأمان في الماء لمدة 15 دقيقة تقريبًا. فكلما انخفضت درجة حرارة الهواء أو الماء، قلت مدة إقامتك في الماء - عشرة دقائق أو خمس دقائق".كما كشف الطبيب عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة دخول الماء إلى الأنف أو الأذن "إذا كان لديك ماء شرب معك، يمكنك شطف أنفك وشطف حلقك. لست بحاجة إلى نفخ أنفك بحدة - ستزيد الأمر سوءا. عند العودة من الشاطئ، يمكنك استخدام قطرات الأنف المضيق للأوعية، الأدوية المزيلة للحساسية التي تقلل التورم، قطرات الأذن التي تحتوي على الكحول، يمكنك استخدام المطهرات التي تحتوي على الماء في تجويف الأنف، يمكنك الغرغرة بالمطهرات، إذا مر الليل، وفي الصباح لم يحدث الانزعاج في البلعوم الأنفي أو احتقان الأذن ذهب، زيارة الطبيب ليست ضرورية".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/طبيب-يكشف-كيف-يمكن-أن-يؤدي-التهاب-الحلق-إلى-الإعاقة-1061289523.html
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علوم, التهاب, الحلق, سباحة
خبير يكشف عن مخاطر السباحة في المياه المفتوحة
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حذر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي، فلاديمير زايتسيف، من مخاطر تدفق الماء إلى الأنف والأذنين أثناء السباحة في المياه المفتوحة.
وأوضح زايتسيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن دخول السائل إلى أعضاء الأنف والأذن والحنجرة يؤدي أولاً إلى حدوث صدمة هيدروليكية للأغشية المخاطية وبالتالي يؤدي إلى حدوث عمليات التهابية.
وقال "اللحظة الأولى هي نوع من الصدمة الهيدروليكية، أي تأثير سائل على الأغشية المخاطية في تجويف الأنف والبلعوم والبلعوم الأنفي. وإلى حد ما، يكون الغشاء المخاطي قادرا على تحمل هذا الهجوم الهيدروليكي، وعندما يكون التأثير قويا جدًا، يسبب الالتهاب. يمكن أن يدخل الماء إلى الأنبوب السمعي ويحدث احتقان في الأذن. كما يمكن أن يدخل الماء في الجيوب الأنفية الفكية، إلى الجيوب الأمامية، مما يؤدي إلى حدوث التهاب هناك".
ووفقًا له، فإن الميكروبات التي تعيش في الماء يمكن أن تسبب أمراضا مثل التهاب البلعوم واللوزتين والتهاب الأذن الوسطى "قد لا تؤثر البكتيريا الدقيقة الموجودة في الخزان على الإطلاق على تجويف الأنف والبلعوم الأنفي والجيوب الأنفية والأذنين بعلامة زائد. ويمكن أن تؤدي إلى التهاب البلعوم وتفاقم التهاب اللوزتين المزمن والتهاب الجيوب الأنفية. وغالبًا ما يحدث التهاب الأذن الوسطى عن طريق الاستحمام، لأن الماء يدخل الأنبوب السمعي، ثم يندفع إلى الأذن الوسطى. ونتيجة لذلك، يتطور النزل أولا، ثم التهاب الأذن الوسطى القيحي".
وأشار الطبيب إلى أنه كلما زادت درجة حرارة الماء واحتوائه على ملح أكثر، قلت المخاطر، مضيفا أنه لكي تكون السباحة آمنة، يجب أن تعتمد مدتها على درجة الحرارة المحيطة "إذا كانت درجة الحرارة من 28 إلى 30 درجة بالخارج، وكانت درجة حرارة الماء أعلى من 20 درجة، فيمكنك البقاء بأمان في الماء لمدة 15 دقيقة تقريبًا. فكلما انخفضت درجة حرارة الهواء أو الماء، قلت مدة إقامتك في الماء - عشرة دقائق أو خمس دقائق".
كما كشف الطبيب عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة دخول الماء إلى الأنف أو الأذن "إذا كان لديك ماء شرب معك، يمكنك شطف أنفك وشطف حلقك. لست بحاجة إلى نفخ أنفك بحدة - ستزيد الأمر سوءا. عند العودة من الشاطئ، يمكنك استخدام قطرات الأنف المضيق للأوعية، الأدوية المزيلة للحساسية التي تقلل التورم، قطرات الأذن التي تحتوي على الكحول، يمكنك استخدام المطهرات التي تحتوي على الماء في تجويف الأنف، يمكنك الغرغرة بالمطهرات، إذا مر الليل، وفي الصباح لم يحدث الانزعاج في البلعوم الأنفي أو احتقان الأذن ذهب، زيارة الطبيب ليست ضرورية".