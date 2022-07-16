https://arabic.sputniknews.com/20220716/خلافا-لمستوى-استقبال-بايدن-ابن-سلمان-يستقبل-الزعماء-العرب-بنفسه-فيديو-1065126969.html

خلافا لمستوى استقبال بايدن... ابن سلمان يستقبل الزعماء العرب بنفسه... فيديو

خلافا لمستوى استقبال بايدن... ابن سلمان يستقبل الزعماء العرب بنفسه... فيديو

أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام بنفسه باستقبال الزعماء العرب الذين وصلوا إلى السعودية للمشاركة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T08:43+0000

2022-07-16T08:43+0000

2022-07-16T08:43+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

الكويت

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قد وصلوا صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة وكان في مقدمة مستقبليهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.يأتي ذلك خلافا لما حدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله المملكة العربية السعودية في أول زيارة له منذ فوزه برئاسة الولايات المتحدة.وكانت طائرة بايدن، قد حطت في مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، وأُقيم له استقبال رسمي، بعد وصول أول رحلة تحمل رئيسًا أمريكيًا من إسرائيل إلى السعودية مباشرة.وكان باستقبال بايدن أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، في المطار، بجانب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى واشنطن، والسفيرة الأمريكية لدى السعودية.وبعد استقباله في المطار اتجه موكب بايدن إلى قصر السلام، حيث التقى الملك سلمان عبدالعزيز، كما عقد اجتماعًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وقد أثار ذلك ردود فعل واسعة خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث اعتبر نشطاء على مواقع التواصل أن ذلك يدل على قوة بلادهم وإثبات عدم تبعيتها للولايات المتحدة.يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد بايدن قمة، اليوم السبت، مع 6 دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.وكان بايدن قد زار إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الكويت