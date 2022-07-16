https://arabic.sputniknews.com/20220716/دونيتسك-ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الأوكراني-المدفعي-إلى-أربعة-أشخاص-في-منطقة-بتروفسكي-1065123901.html
دونيتسك: ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني المدفعي إلى أربعة أشخاص في منطقة بتروفسكي
دونيتسك: ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني المدفعي إلى أربعة أشخاص في منطقة بتروفسكي
أعلنت سلطات الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على منطقة بتروفسكي إلى أربعة مواطنين. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T07:11+0000
2022-07-16T07:11+0000
2022-07-16T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت السلطات بصفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أن "أربعة مدنيين أصيبوا من جراء القصف المدفعي الأوكراني الذي حصل صباحا عند الساعة 5:45".وأضاف المنشور أن القوات الأوكرانية أطلقت سلسلة من القذائف المدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت عائلة لقصف في حي كييفسكي ليلاً ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة رجل وطفل.وكشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تلجأ إلى تكتيك الإرهابيين حينما تستخدم صواريخ "هيمارس" الأمريكية ضد منشآت مدنية في الغالب.وأوضح أن صواريخ "هيمارس" ليست هدفا صعبا للدفاع الجوي، إذ تتبع مسارا متوقعا وتطير بسرعة منخفضة في نهاية مسارها، وليست مجهزة بوسائل اختراق شبكات الدفاع الجوي، فتقوم وسائط الدفاع الجوي الروسية بإسقاط العديد منها.ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني المدفعي إلى أربعة أشخاص في منطقة بتروفسكي
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أعلنت سلطات الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على منطقة بتروفسكي إلى أربعة مواطنين.
ونشرت السلطات بصفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أن "أربعة مدنيين أصيبوا من جراء القصف المدفعي الأوكراني الذي حصل صباحا عند الساعة 5:45".
وأضاف المنشور أن القوات الأوكرانية أطلقت سلسلة من القذائف المدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت عائلة لقصف في حي كييفسكي ليلاً ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة رجل وطفل.
وكشف
مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تلجأ إلى تكتيك الإرهابيين حينما تستخدم صواريخ "هيمارس" الأمريكية ضد منشآت مدنية في الغالب.
وأوضح أن صواريخ "هيمارس" ليست هدفا صعبا للدفاع الجوي، إذ تتبع مسارا متوقعا وتطير بسرعة منخفضة في نهاية مسارها، وليست مجهزة بوسائل اختراق شبكات الدفاع الجوي، فتقوم وسائط الدفاع الجوي الروسية بإسقاط العديد منها.
ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس
" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.