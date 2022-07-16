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https://arabic.sputniknews.com/20220716/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-نرحب-بمصادقة-برلمان-مقدونيا-الشمالية--للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1065144343.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بمصادقة برلمان مقدونيا الشمالية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بمصادقة برلمان مقدونيا الشمالية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
رحب الاتحاد الأوروبي بمصادقة برلمان مقدونيا الشمالية على الدخول في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد، بعد معارضة سابقة من عدة دول أوروبية بدعوى ما وصف بالفساد... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:59+0000
2022-07-16T13:59+0000
العالم
المفوضية الأوروبية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على تويتر اليوم السبت، "تهانينا لشمال مقدونيا على التصويت الذي يمهد الآن الطريق لفتح مفاوضات الانضمام بسرعة"، مضيفة "كانت فرصة تاريخية وانتهزتموها بسرعة".ورحب وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني، بالقرار في تغريدة أخرى قائلا "نرحب بالاستنتاجات التي اعتمدها البرلمان، لتأييد اقتراح الاتحاد الأوروبي والبدء على الفور في عملية التفاوض التي تقف بحزم على مسار التمسك بالقيم الأساسية وتنفيذ معايير الاتحاد الأوروبي في الداخل".وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد أكد في 2 يوليو/تموز أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء هذه المحادثات في الوقت الحالي.وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/المستشار-الألماني-يصل-مقدونيا-الشمالية-ويؤكد-دعم-بلاده-لانضمامها-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1063423775.html
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العالم, المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بمصادقة برلمان مقدونيا الشمالية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

13:59 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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رحب الاتحاد الأوروبي بمصادقة برلمان مقدونيا الشمالية على الدخول في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد، بعد معارضة سابقة من عدة دول أوروبية بدعوى ما وصف بالفساد المستشري في ذلك البلد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على تويتر اليوم السبت، "تهانينا لشمال مقدونيا على التصويت الذي يمهد الآن الطريق لفتح مفاوضات الانضمام بسرعة"، مضيفة "كانت فرصة تاريخية وانتهزتموها بسرعة".

ورحب وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني، بالقرار في تغريدة أخرى قائلا "نرحب بالاستنتاجات التي اعتمدها البرلمان، لتأييد اقتراح الاتحاد الأوروبي والبدء على الفور في عملية التفاوض التي تقف بحزم على مسار التمسك بالقيم الأساسية وتنفيذ معايير الاتحاد الأوروبي في الداخل".
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
المستشار الألماني يصل مقدونيا الشمالية ويؤكد دعم بلاده انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
11 يونيو, 10:12 GMT
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد أكد في 2 يوليو/تموز أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء هذه المحادثات في الوقت الحالي.
وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.
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